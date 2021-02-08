Майже 80 тис. жителів Тернопільщини звільнилися з роботи минулого року.

Про це повідомив директор міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляк.

Втім, працевлаштувалися за цей період 87 тис. громадян. Попри пандемію коронавірусу спостерігається приріст працюючого населення.

«Чисельність тих, які були прийняті на роботу під час пандемії, перевищила чисельність тих, які звільнилася. У 2020 році по області на роботу було прийнято 87 тисяч громадян, а звільнилися з роботи 81 тисяча людей. Така ж сама тенденція простежується і в місті. Ми маємо приріст того населення, яке працює. На мою думку, це можна пояснити тим, що люди переживали за отримання соціальних гарантій, можливо, під час своєї хвороби чи майбутньої хвороби. Адже це важливо, тому що людина, яка працює, яка офіційно працює, сплачує внески, вона має право на отримання лікарняних. А деякі люди хворіли місяцями через коронавірус», – пояснює Анатолій Куриляк.

Загалом на обліку в обласному центрі зайнятості перебуває понад 12 тис. безробітних. Майже третина з них – молодь з вищою освітою.