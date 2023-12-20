З Тернополя до США намагалися переслати панцир морського їжака віком понад 160 млн років

Митники не дозволили вивезти з України палеонтологічний ексклюзив віком близько 161-165 млн років.

Працівники Київської митниці затримали ексклюзивну скам’янілість юрського періоду при спробі незаконно переслати її за кордон. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Тернополя до США, митники звернули увагу на незвичний шорсткий камінець з наростами. Через зовнішні ознаки органічних решток на камені, його скерували до Національного науково-природничого музею для встановлення належності зразку до культурної цінності.

Як визначили експерти, цей «камінець» – панцир морського їжака Pygaster michelini, на якому оселилася Serpula sp. З позиції палеонтолога, це – ексклюзив. Ймовірне місце знахідки – Трахтемирів (Черкащина), басейн річки Дніпро. Геологічний вік – близько 161-165 млн років.

Експерти зазначають, що зразок оригінальний, та підкреслюють його досконалу збереженість. Скам’янілість походить з келовейських відкладів юрського періоду. Предмет має культурну цінність як геологічна спадщина. Експерти рекомендують внести знахідку до Державного реєстру національного надбання, а також до Музейного фонду України.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Скам’янілість вилучено до рішення суду.