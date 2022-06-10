Цьогоріч на Тернопільщині відбувся пластовий вишкіл, приурочений 80-річчю заснування УПА.

Завітав до учасників голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– 110 років Пласт виховує справжніх патріотів рідної Батьківщини! З дитинства пластуни закладають у своїх послідовниках любов до України та всього українського! З такою молоддю у нас велике майбутнє! Пласт виховав вже не одну плеяду патріотів, які присвятили своє життя Україні! Тернопільська обласна рада допомагає Пласту і надалі буде підтримувати організацію. У нас функціонує комунальна установа «Тернопільський обласний пластовий вишкільний центр», фахівці якої роблять свій вклад у Перемогу України, виховуючи її кращих Синів і Доньок! – наголосив Михайло Головко.