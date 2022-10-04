Керівники органів Ради Європи різко засудили рішення Російської Федерації про незаконну анексію територій, які вона захопила в Україні. Лідери усіх країн Європейського Союзу рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України…
Бандитські звички, виявляється, з політикою можна сумістити:
Брутально влізти, взяти і… своїм оголосити
Всі засудили, всі – рішуче, гнівно і беззастережно,
Та… надто вже інтелігентно діє Захід й обережно,
А коли маєш справу із правителями-бандюками,
Руками в білих рукавичках їх не приведеш до тями,
Але… коли ти лише думаєш, як “не принизити Росію”
(мабуть, в кафешантані на Champs d’Elysee з’являються такі химерні мрії),
Добра не буде – й не лише твоїй la France,
Усю Європу кине “раша” у тривалий транс,
Але коли в “Газпромі” звик до дивідендів ти захмарних,
То будеш лити воду на московський млин старанно й гарно,
Коли для тебе зиск і вигода – найголовніші речі на Землі,
Ти і з дияволом хильнеш на Bruderschaft в Кремлі
І не збагнеш, mein Herr, що ти й твій Vaterland програли вже тоді собі на горе,
Коли з отим дияволом розпочали переговори,
Але коли забув ти, як твоїх чавили танки у 56-ім в Будапешті
І нині Путіну за газ старанно лижеш мешти,
То знай, що замість того, щоби з ним вино токайське пити,
Вже краще взяти – і у Балатоні утопитись.
А щодо інших, то засудження й обіцянки – це, звісно, добре,
Та кров сьогодні ллється українців лиш хоробрих,
Та коли взяти й нині порівняти
Пролиту кров вкраїнську і матеріальні ваші втрати,
Нерівним і неправедним кінцевий вийде той баланс,
І Україна європейцям всім сьогодні дала шанс,
Як і тисячоліття тому, від орди прикрила
Тим, що своєю кров’ю й вражою поля й степи свої полила
Стурбованість, засудження – це, звісно, добре, але нині з монстром наодинці Лиш ми б’ємося, себто українці…