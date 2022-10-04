Керівники органів Ради Європи різко засудили рішення Російської Федерації про незаконну анексію територій, які вона захопила в Україні. Лідери усіх країн Європейського Союзу рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України…

Бандитські звички, виявляється, з політикою можна сумістити:

Брутально влізти, взяти і… своїм оголосити

Всі засудили, всі – рішуче, гнівно і беззастережно,

Та… надто вже інтелігентно діє Захід й обережно,

А коли маєш справу із правителями-бандюками,

Руками в білих рукавичках їх не приведеш до тями,

Але… коли ти лише думаєш, як “не принизити Росію”

(мабуть, в кафешантані на Champs d’Elysee з’являються такі химерні мрії),

Добра не буде – й не лише твоїй la France,

Усю Європу кине “раша” у тривалий транс,

Але коли в “Газпромі” звик до дивідендів ти захмарних,

То будеш лити воду на московський млин старанно й гарно,

Коли для тебе зиск і вигода – найголовніші речі на Землі,

Ти і з дияволом хильнеш на Bruderschaft в Кремлі

І не збагнеш, mein Herr, що ти й твій Vaterland програли вже тоді собі на горе,

Коли з отим дияволом розпочали переговори,

Але коли забув ти, як твоїх чавили танки у 56-ім в Будапешті

І нині Путіну за газ старанно лижеш мешти,

То знай, що замість того, щоби з ним вино токайське пити,

Вже краще взяти – і у Балатоні утопитись.

А щодо інших, то засудження й обіцянки – це, звісно, добре,

Та кров сьогодні ллється українців лиш хоробрих,

Та коли взяти й нині порівняти

Пролиту кров вкраїнську і матеріальні ваші втрати,

Нерівним і неправедним кінцевий вийде той баланс,

І Україна європейцям всім сьогодні дала шанс,

Як і тисячоліття тому, від орди прикрила

Тим, що своєю кров’ю й вражою поля й степи свої полила

Стурбованість, засудження – це, звісно, добре, але нині з монстром наодинці Лиш ми б’ємося, себто українці…