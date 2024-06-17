Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду України розглянув 13 червня 2024 року справу Дмитра Зелінського, який належить до Церкви адвентистів сьомого дня.

За справою по статті 336 Кримінального кодексу України, про ухилення від мобілізації, ухвалено рішення залишити вирок Тернопільського апеляційного суду без змін, а саме – покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

У свою чергу, Тернопільський апеляційний суд 28 серпня 2023 року скасував рішення Кременецького районного суду, який 5 червня 2023 року виправдав обвинуваченого у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення. Про це повідомляє Церква адвентистів сьомого дня.

5 червня 2023 року Кременецький районний суд Тернопільської області розглянув справу Дмитра Зелінського, якого звинувачували в ухиленні від призову на військову службу.

Кременецький районний суд розглянув докази приналежності з 2002 року обвинуваченого до Адвентистської церкви. Крім цього, була врахована постанова Кабінету міністрів №2066 від 10 листопада 1999 року, згідно якої, Адвентистська церква включена до Переліку релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, тож члени церкви мають право на заміну військової служби альтернативною (невійськовою) службою.

Кременецький районний суд дійшов висновку, що обвинувачений не ухилявся від мобілізації, оскільки висловив готовність пройти альтернативну (невійськову) службу, зокрема, громадські роботи, та ухвалив визнати Дмитра Зелінського невинуватим, та виправдати, у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Кременецький суд визнав, що подання заяви про заміну виконання військового обов’язку невійськовою службою, яке зробив обвинувачений, не може розцінюватися як ухилення від призову під час мобілізації.