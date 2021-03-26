З понеділка у Тернополі посилюють карантин

Враховуючий значний ріст захворюваності на COVID – 19 у місті впродовж останніх тижнів та завантаженість лікарень, на засіданні міського оперативного штабу прийнято рішення про введення додаткових обмежень у місті.

Прийняті рішення починають діяти з 29 березня, а саме:

1. Забезпечити діяльність закладів дошкільної освіти з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22 вересня 2020 року №55.

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти з 29.03.2021 року організувати навчання учнів 5-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання, а учнів 1-4 класів – у звичному режимі (офлайн).

3. Керівникам закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти забезпечити роботу закладів, організацію освітнього процесу у режимі дистанційного навчання (онлайн).

4. Заборонити проведення в закладах освіти масових заходів (освітніх, наукових, свят, вистав, тощо) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

5. Заборонити роботу після 22-ї та до 7-ї години, із забороною проведення розрахункових операцій після 21-ї години, суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

6. Перевезення пасажирів в таксі здійснювати в засобах індивідуального захисту та у кількості не більше трьох пасажирів або в межах однієї сім’ї з дітьми в легкових автомобілях.

Також, відповідно до рішення, буде посилено контроль за дотриманням карантинних вимог правоохоронцями.

Ознайомитися детально з рішенням міського оперативного штабу можна тут.