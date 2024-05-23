З нагоди Дня Героїв України на бульв. Тараса Шевченка урочисто відкрили алею пам’яті загиблим в російсько-українській війні військовослужбовцям «ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ЗАБУДЕМО! НЕ ПРОБАЧИМО!».

Алея – знак шани мужнім українським Захисникам і Захисницям, які ціною власного життя захищали нашу незалежність та державність. На Алеї розміщені фото з інформацією про наших військових, які загинули у російсько-українській війні від 2014 року, Героїв Тернопільської громади.

Пам’ять полеглих учасників вшанували молитвою і покладанням квітів до меморіалу.

«Тернопіль, як і уся Україна відзначає День Героїв та вшановує пам’ять захисників, які віддали своє життя за волю та неналежність України. У серці нашого міста відкриваємо Алею пам’яті незламних. На цих фото – 276 молодих людей, які були сповнені планами, мріями і великою любов’ю до своєї країни. Коли сталась небезпека, вони не вагаючись, зробили свій вибір і стали на захист України, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Натхненні любов’ю до своєї держави, народу, країни та людей, наші мужні воїни пішли на захист української державності та незалежності. Їхні імена, їхні історії тепер назавжди переплетені з історією України. Вони пішли у вічність та тепер з небес захищають Україну. На їхньому прикладі будуть навчатись теперішні і прийдешні покоління, вчитись як любити свою країну, як любити своїх людей та бути справжнім патріотом та героєм. Вічна пам’ять і вічна слава усім загиблим Героям-захисникам. Слава нашим воїнам! Слава Україні! Перемоги і миру нам».

Посмертно присвоєно звання за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України «Почесний громадянин міста Тернополя» та вручено відзнаки рідним загиблих Героїв

КОНОВАЛ Сергій Сергійович, лейтенант;

КУЦЬ Тарас Михайлович, солдат;

МАЛЮК Віталій Володимирович, головний сержант;

ПЕТРИШИН Тарас Петрович, молодший лейтенант;

ТРИШКАЛЮК Сергій Ростиславович, молодший лейтенант;

З нагоди свята міський голова Сергій Надал також відзначив поліцейських та військовослужбовців, працівників військової служби правопорядку та нагородив Нагородними знаками, цінними подарунками та подяками.