З 31 жовтня у школах Тернополя розпочнуться тижневі осінні канікули.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал. У деяких громадах області вирішили продовжити навчальний процес.

Канікули у Тернополі перенесли на тиждень пізніше, аби заощадити на теплопостачанні. Опалювальний сезон розпочнуть після завершення канікул. Це пов’язано із прогнозами синоптиків, які обіцяють потепління.

«Дати повноцінне опалення у школи і дитячі садочки можна лише одночасно з житловим фондом. Більшості мешканців це наразі не потрібно. Оскільки температура повітря є доволі високою, значно вищою, ніж 8 градусів. З понеділка йде потепління до плюс 19. Це буде марнотратство, лишні кошти, які заплатять наші мешканці. Крім того, у нас є питання заощадження. Нас закликають знизити споживання електроенергії. Весь теплоносій, який подається по Тернополю зараз, чи у медичні заклади, чи у садочки, подається за рахунок роботи котелень на альтернативному опаленні», – зазначив на брифінгу Сергій Надал.

Додамо, дитячі садки у Тернополі продовжують роботу. Вони отримують тепло, завдяки генерації з альтернативних джерел.