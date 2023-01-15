Другий семестр 2022-2023 навчального року розпочинається у тернопільських школах 16 січня.

Як проходитиме навчання розповіла начальниця управління освіти і науки Ольга Похиляк.

– З 16 січня розпочинається другий семестр шкільного навчання, – розповіла «Файному місту» Ольга Похиляк. – Кожен заклад визначає самостійно, як навчаються учні. Адміністрація з директором затверджують це на педагогічній раді. Зважаючи на те, що в кожній школі є укриття, діти мають змогу навчатися очно. Але є і змішане навчання у зв’язку із тим, що в укритті не вистачає місць. Якщо у школі, наприклад, 800-1000 учнів, а укриття розраховане на 300, то навчаються за змішаною формою. Так, як вчилися в першому семестрі, так вчитимуться і в цьому. Якщо учнів стало менше і є можливість збільшити кількість учнів середніх і старших класів, то директори розглядають ці варіанти, і це буде доведено до відома учнів і батьків. Наголошую, що якщо батьки не мають бажання давати дитину в школу, а хочуть, щоб дитина вчилася дистанційно, то такі умови є. Є обладнання, техніка, єдине – це питання відключення світла. Але до цього вже прилаштувалися навіть працівники шкільних кухонь, які роблять все можливе і неможливе, щоб діти мали можливість споживати гарячу їжу.

Заплановано, що другий семестр триватиме до першого червня 2023 року. З двадцять сьомого березня до другого квітня будуть весняні канікули.

Фото із сайту тернопільської школи №3