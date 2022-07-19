З початку липня патрульні групи вручили на Тернопільщині понад дві тисячі повісток

Вже більше місяця на Тернопільщині працюють спільні патрульні групи, до складу яких входять поліцейські, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військової служби правопорядку, органів місцевого самоврядування.

Основна мета їхньої роботи – перевірка реєстрації внутрішньо-переміщених осіб та взяття їх на військовий облік. З початку липня спільні патрульні групи перевірили документи у понад 8 тисячі осіб. Серед них виявлено 699 внутрішньо-переміщених осіб, котрі не стали на військовий облік та 432 особи, котрі перебувають на території області без реєстрації. За цей період також вручено повістки 2411 чоловікам, котрі підлягають мобілізації.

Нагадуємо: якщо ви переїхали на нове місце проживання, і зобов’язані повідомити про це місцевий територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (військкомат). Для постановки на військовий облік треба особисто прибути до військкомату.

Поліцейські звертаються до громадян з розумінням поставитися до таких вимог, зумовлених воєнним станом, та завжди носити з собою документи, які засвідчують особу.