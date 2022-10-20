З 24 жовтня деякі школи на Тернопільщині підуть на канікули. Втім, чи продовжувати навчальний процес, навчальні заклади рішення прийматимуть самостійно.

В обласній військовій адміністрації рекомендують наразі на канікули не йти.

«Є деякі громади і навчальні заклади, що прийняли рішення відправити дітей на канікули, а інші – навпаки продовжити освітній процес. Ми радимо не йти зараз на канікули, оскільки умови сприятливі для навчання. Однак, до п’ятниці, 21 жовтня, всі навчальні заклади мають повідомити нам про своє рішення. І вже тоді ми будемо знати, у яких громадах навчаються і далі, а в яких – відпочивають. Отже, 24 жовтня не всі навчальні заклади Тернопільщини підуть на канікули. Кожна школа самостійно приймає рішення щодо структури навчального року», – розповіла директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

Додамо, з листопада більше половини навчальних закладів області переходять на 5-денний графік. Дотепер вони працювали за 6-денним графіком.