Заступник голови Тернопільської облради Ігор Сопель на травневі свята вирішив відпочити у Туреччині в компанії артистів студії «Квартал-95».

Фото з відпочинку учора оприлюднила в фейсбуці дочка чиновника Галина. Про це пише видання Терміново.

«Було весело!» – написала вона учора під розміщеними фото, більшість з яких – з відомими гумористами. Вона також відмітила місце перебування – Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa. Живописний готель розташований поблизу міста Даламан в Туреччині, де «кварталівці» проводять фестиваль «Весело».

За даними видання Страна, ціна туру для двох на даний фест стартувала від 97 тис. грн і могла сягнути навіть 737 тис. грн – залежно від категорії апартаментів та кількості розважальних заходів, в яких беруть участь відпочиваючі.

«У вартість повного пакету послуг входив переліт, проживання, харчування по системі ultra all inclusive, медична страховка, тест на ковід. І звичайно ж розважальна програма: спортивні змагання та цікаві конкурси вдень, а також виступи топових артистів вечорами. Всього передбачено п’ять концертів: вже виступав «95 квартал», Макс Барських та Монатік. Ще запланована програма «Жіночого кварталу» та сольник Вєрки Сердючки, яка стала хедлайнером фестивалю», – повідомляє видання.

Як відомо, сім’я Сопелів вже тривалий час підтримує дружні стосунки з гумористами студії «Квартал-95», спільні фото членів сімейства та артистів можна побачити на їхніх сторінках в соцмережах. Власне саме тісним спілкуванням з артистом Володимиром Зеленським пояснювали призначення Ігоря Сопеля головою Тернопільської облдержадміністрації після того, як Зеленський став президентом України.

На посаді голови ТОДА Сопель пробув лише 4 з половиною місяці. У березні 2020 року його було звільнено після скандалу в Микулинцях, де люди аж почали влаштовувати барикади, аби не допустити приїзду до себе українців з Китаю, яких мали помістити на обсервацію в місцевий санаторій. Врешті туристів з Уханю поселили у санаторії Нових Станжарів.

Після того, як Ігор Сопель став депутатом облради від партії «Слуга народу», 25 листопада депутатський корпус обрав його заступником голови облради.