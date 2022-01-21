Прийнято вважати, що згори, тобто, з голови – звідки, згідно з приказкою, гниє риба. Не беруся заперечувати цю думку – тим більше що щоденна практика переконливо підтверджує її. Та все ж, справедливо клянучи владу й звинувачуючи її в усіх гріхах, незайве буває подивитися в дзеркало на себе. Тоді, можливо, й закрадеться з якогось заднього ходу в голову думка, що отой самий загальний безлад, або ж бардак, починається з кожного з нас зокрема…

У зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих на коронавірус на Тернопільщині (вже увійшли в приємну для ока, але не для самопочуття помаранчеву зону) посилюються карантинні обмеження. Зокрема, повідомлено, що працівники патрульної поліції зупинятимуть громадський транспорт і перевірятимуть, чи усі пасажири в масках, а також чи дотримуються перевізники карантинних обмежень. Чи доцільні ці заходи? Напевно. Чи всі їх беззастережно виконують. Більш ніж напевно, що ні.

П’ятниця, 21 січня. Час – між 10.30 і 10.40. Фізіономія водія маршрутки №12 за № ВО0218АА, здавалося, ідеально підходила для створення негативного образу: майже голий череп, погляд з-під лоба, манера давати пасажирам квитки так, наче викидає якесь сміття… Воно б звісно, нічого – зрозуміло, що при прийомі на роботу у всілякі АТП не перевіряють загальну ерудицію кандидатів, їхнє знання класичної літератури та української історії. Та й ідея одягнути водіїв громадського транспорту в сині сорочки та галстуки теж благополучно зійшла “на ніц” – ну, що ви, шановні, це ж вам не Відень і не Женева… Але отой “шоферюга” не лише сидів сам без маски – йому ще й було “по барабану”, чи є вона на обличчях пасажирів, яких набилося у маршрутку наче оселедців у бочку. Натомість він, починаючи від вул. Карпенка і до зупинки “Маяк” безупинно теревенив по “мобільнику”. “Ну да, ну да, поняв, поняв…”. Так на відстані між кількома зупинками він, здається, порушив усі можливі приписи і настанови, але відчувалося, що його зовсім не лякає, що оті самі “працівники патрульної поліції зупинятимуть громадський транспорт і перевірятимуть, чи усі пасажири в масках, а також чи дотримуються перевізники карантинних обмежень”. Тоді навіщо, скажіть, всі оті суворі попередження і заклики?

Вийшовши з маршрутки, побачив, як вона повертала на вул. Руську. Водій все ще тримав телефон біля вуха. Мабуть, ще не все “поняв”…