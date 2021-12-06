Сергій Притула живе у Києві, у нього чудова велика родина, яку він перевіз у просторе житло зі світлим інтер’єром, великим каміном та скляним балконом.

У Мережі показали фото із квартири зірки Нового каналу, пише Шоубіз Today.

Живе, зважаючи на все, успішний український телеведучий у центрі Києва у розкішній новій багатоповерхівці, яка спроєктована на західний манір. Інтер’єр виконаний у світлих тонах і в одній колірній гамі, на стінах гарна ліпнина, коридор поєднаний із кухнею та їдальнею.

У залі є невеликий камін, плазмовий телевізор та просторий диван, на якому міститься Сергій Притула з дружиною та трьома дітьми. Тут же стоїть барабанна установка, а в кутку під Новий рік сім’я ставить та прикрашає ялинку. На великому балконі зі скляною огорожею стоїть великий камін-мангал.

Кожен член сім’ї має свою спальню, включаючи старшого сина Сергія Притули від попереднього шлюбу, який живе то з татом, то з мамою.

У своєму просторому будинку шоумен часто збирає гостей та друзів, а також колег. Також у них часто гостює мама Сергія та теща. За чистотою та затишком у будинку стежить дружина ведучого.