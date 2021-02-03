На Тернопільщині почастішали важкі форми COVID-19. Лікарі припускають, що в регіоні поширюється мутований вірус. Втім, епідеміологи запевняють, що офіційних причин стверджувати це наразі немає.

«Обласний лабораторний центр співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Відправляємо матеріал у клініку до Берліну для отримання так званого паспорту вірусу, щоб ми розуміли звідки до нас цей вірус прийшов. Вірус, який циркулює в Україні, у тому числі і в Тернопільській області, має походження з Китаю. З Китаю цей вірус переселився до країн Європи. Зараз в нас найчастіше зустрічаються віруси з Італії, Іспанії, Франції, а також з Британії», – пояснює головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Від початку пандемії на Тернопільщині COVID-19 лабораторно підтверджено у тридцяти восьми тисяч жителів області. Попередньої доби додалося 64 нові випадки. Попри зниження рівня захворюваності, показник летальності збільшується. Учора з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло п’ятеро людей. А загальне число летальних випадків в регіоні зросло до 539.