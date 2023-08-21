З георгівською стрічкою: незважаючи на заборону, московські сектанти таки сунуть на Почаїв. ВІДЕО

Попри заборону чотирьох обласних військових адміністрацій віряни УПЦ МП 19 серпня таки вирушили в хресний хід з Кам’янця-Подільського до Почаєва, що на Тернопільщині.

За словами очевидців, станом на 20 серпня зібралося близько 2 тисяч паломників, які пішки йдуть до Почаєва, повідомляють Тернополяни.

Цікаво, що в однієї учасниці хресної ходи на рюкзаку помітили стрічку, яка ну дуже схожа на заборонену в Україні георгіївську. Коли молодий чоловік зробив зауваження жінці щодо георгіївської стрічки, жінка сховала даний атрибут.

До слова, учасників ходи зупиняє поліція та працівники військкомату, які вручають чоловікам призовного віку повістки.

Нагадаємо, на Тернопільщині заборонили заплановану ходу представників московського патріархату до Почаєва. Окрім Тернопільщини хресний хід УПЦ МП до Почаєва заборонили ще у трьох областях.