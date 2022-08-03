Випускниця Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка Софія Мельник написала мультипредметний тест на 600 балів.

Дівчина розповіла Суспільному, що готувалася до тестування впродовж навчального року.

“Найскладніше, напевно, була математика. Найлегша була українська мова, а далі історія. До української мови я готувалася – робила дуже багато тестів з минулорічних завдань. З математики мала дві книжки також, по них готувалася. А історія – заняття. І ще читала додатково, дивилась відео багато”.

Софія каже, знає спосіб, як швидко запам’ятати матеріал. Завдяки цьому завжди успішно складає іспити.

“Я мала надруковані конспекти. Мені їх надсилала репетиторка. Я читала їх і впродовж лекцій чи заняття мені розказували і я занотовувала коротко якісь цікавинки, які я чула. Я так краще запам’ятовую”.

Перед тестуванням сумнівалася чи складатиме іспит.

“Хвилювалася до самого початку тестування, бо я ще перед самим початком тестування хворіла. Я не знала, чи мені варто йти, бо була висока температура. Я молилася, бо не знала, як правильно рішення прийняти. І вже перед самим тестуванням заспокоїлася і зібралася з силами, й почала писати”.

Одна з перших, хто дізнався про відмінний результат дівчини, – класна керівниця Галина Балабан. Жінка зараз не в Тернополі, але одразу подзвонила, щоб привітати ученицю.

“Дивимося відеоуроки для того, щоб зробити аналіз власних помилок. Потім робимо тести на ці помилки. Крім того, я завантажую дітям багато посилань на тести. Тестів є дуже багато. Орієнтуюся на тест складніший, тому що діти у нас всі дуже мотивовані, діти у нас всі старанні. І так ми готуємося. Під час війни ми також готувалися”.

Софія Мельник каже, ані виш, ані майбутню професію ще не обрала.

“Точно знаю, що гуманітарний напрям. Швидше за все, іноземна філологія. Над університетом, над містом я ще думаю. Розглядаю Тернопіль або Львів”.

За словами начальниці обласного управління освіти Ольги Хоми, поки що Софія єдина в області отримала 600 балів з мультипредметного тесту. Наразі іспит на Тернопільщині склали понад 3000 абітурієнтів.