Йому б ще жити й жити: на Тернопільщині попрощалися із 22-річним бійцем Миколою Шульковським. ФОТО

Вчора Теребовлянська громада попрощалася зі своїм земляком з села Підгора, матросом, навідником 137-го окремого батальйону морської піхоти Миколою Шульковським, який загинув, захищаючи Україну від російського окупанта.

“Плакало небо, плакали теребовлянці, адже проводжали в останню дорогу молодого юнака 2000 року народження, якому б ще жити й жити, народити дітей. Але, на жаль, Микола поповнив ряди небесного воїнства…”, – ідеться на сторінці Теребовлянської міської ради.

У передобідню пору небайдужі теребовлянці зібралися на перехресті біля греко-католицької церкви святого Миколая у Теребовлі, щоб з молитвою й лампадками зустріти домовину з тілом загиблого Героя Миколи Шульковського та вшанувати його світлу пам’ять. Опісля відбувся чин похорону. Відспівали захисника у греко-католицькій церкві святого Миколая та похоронили на місцевому кладовищі.

Микола Шульковський народився в селі Боричівка, проживав у селі Підгора. У полеглого матроса залишилися мама Любов, сестра Марія та брат Іван.