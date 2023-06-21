“Йому б ще жити і жити, мати сім’ю, ростити діток…”: на фронті загинув 29-річний боєць з Тернопільщини

На жаль, трагічна реальність не закінчується. Знову на Тернопільщині, у Гримайлівській громаді, болюча втрата.

Страшна звістка надійшла до родини молодого Воїна. Під час виконання бойового завдання в н. п. Благодатне Донецької області загинув уродженець села Буцики Чорний Сергій Ігорович, 1994 року народження. Серце мужнього захисника назавжди зупинилося 17 червня.

“Йому б ще жити і жити, мати сім’ю, ростити діток. Жахлива війна відібрала таке молоде життя.

Громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і друзям Героя.

Надзвичайно важко дібрати слова, невимовно боляче. Та головне слово серед усіх сказаних, написаних – дякуємо. Дякуємо тобі, Герою, за стійкість, віру, непохитність, незламні цінності, запал, щирість, справедливість. Дякуємо батькам за такого сина,вірного сина України! Пам’ятаймо про кожного, хто поклав на вівтар Вітчизни найдорожче – своє життя”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.