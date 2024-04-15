Завершився земний шлях відомого господарника з Тернопільщини Антона Івановича Білика.

Про важку втрату повідомив у соцмережі народний депутат Іван Чайківський.

“Таким його завжди пам’ятатиму…

Усміхнений, мудрий, по-батьківськи добрий…

Його шлях – це не про землю чи урожай. Його життя – про людей і для людей.

Завжди дбав про сім’ю та родину, про колектив, про пайовиків, про колег.

Був комусь керівником, комусь – партнером, комусь – клієнтом. Але для всіх був порадником та другом.

Дякуємо, Антоне Івановичу, за життєву науку, батьківські настанови, любов до землі, якою всіх нас надихали…

Вічна пам’ять…”.

Антон Іванович Білик народився 27 квітня 1935 року у селі Гиньківці нині Чортківського району Тернопільської області. Закінчив Заліщицький радгосп-технікум (нині Заліщицький аграрний коледж), Львівський сільськогосподарський інститут. По закінченні Заліщицького технікуму за направленням працював у селі Мужилів Підгаєцького району. Потім – три роки військової служби в Азербайджані. Після армії повернувся в Іванівку Теребовлянського району, де почав працювати головним агрономом у місцевому колгоспі, з 1973 по 2000-й рік очолював це господарство. Після реформування господарства у ПАП “Іванівське” був його директором.

З 2009 року – депутат Тернопільської обласної ради.

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ст.

Заслужений працівник сільського господарства України.

Вічна і світла пам’ять.