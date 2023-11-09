8 листопада Верховна рада з другої спроби прийняла закон 10037, яким переспрямовується так званий військовий ПДФО з місцевих бюджетів у державний.

Зокрема, законом передбачено:

доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд держбюджету і спрямовуються на потреби оборони; «Військове ПДФО» з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан, зараховується до державного бюджету; 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн). з 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, «військове ПДФО» розподіляється в таких пропорціях:

45% – ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);

45% – Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);

10% – розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

Нагадаємо, що проти прийняття цього закону виступали місцеві громади, які прагнули залишити гроші від зарплат військових у бюджетах громад. Однак ситуація в країні така, що ремонти та бруківку треба відкладати на потім. Важливіше підтримка ЗСУ та виробництво нових озброєнь для ЗСУ.

Цікаво, що незважаючи на важливість переспрямування витрат на оборонні цілі, у парламенті не було одностайності з цього питання. Жодного голосу за цей закон не дали фракції «Європейської солідарності» та «Батьківщини». Загалом «за» проголосувало 253 народних депутати.

З тернопільських «за» голосували «слуги» Василів, Гевко, Калаур та Чайківський з «майбаху». Не голосував «зелений» мажоритарник з Тернополя Богданець. Натомість скандальна «слуга» Людмила Марченко та нардеп Люшняк з «Довіри» були відсутніми на засіданні.