21 листопада в Україні відзначають День Гідності і Свободи. Цьогоріч минає 10-та річниця від початку Революції Гідності та подій на Майдані.

У Тернополі біля пам’ятника Небесній Сотні відбувся мітинг-реквієм за полеглими Героями Євромайдану – «Янголи Інститутської».

Пам’ять полеглих учасників Євромайдану вшанували молитвою і покладанням квітів до меморіалу.

«Сьогодні ми віддаємо шану патріотизму й мужності українців, які у листопаді 2013 року – лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави. На захист України та українців. Вшановуємо тих, хто першими зробили крок назустріч небезпеці. Піднялися тоді, коли в перемогу мало хто вірив. Протиставили мужність і самопожертву грубій силі тих, хто зневажав українців. Події на Майдані змінили наш народ. Українці загартувалися мужністю, якою тепер захоплюються у всьому світі, – відзначає міський голова Сергій Надал. – Революція Гідності остаточно перетворила український народ в Українську націю. І сьогодні під гаслом: «Вистояли на Майдані – переможемо у війні», наші Герої нищать російських окупантів. Пам’ятаймо Кобзаревий наказ: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає». Віддаємо шану всім полеглим Героям. Пам’ять про Небесну Сотню завжди буде жити в наших серцях. Миру всім нам після перемоги над окупантами».