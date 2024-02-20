Десять років після розстрілу: в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні

Революція Гідності – переломний момент для мільйонів українців, яких вивело на вулиці почуття власної гідності та потреба загальної свободи.

10 років тому, прощаючись на Майдані із загиблими, мільйони українців давали обіцянку пам’ятати про свій борг перед побратимами за їхній героїзм і жертовність. Ці обіцянки мобілізували перших добровольців на війну із російським загарбником, запустили потужний волонтерський рух, створили дієві інституції, спонукали до важливих реформ.

Цьогоріч ми вдесяте вшановуємо майданівців, які стали на захист своєї Батьківщини зі зброєю в руках і поклали свої життя заради найвищих ідеалів – Гідності та Свободи. А в їхній особі складаємо шану і вдячність усім нашим відважним лицарям – минулого і сьогодення – за їхню мужність, любов та звитягу…

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

Джерело: Музей Майдану

Шановна громадо! Українці!

Сьогодні вся Україна молитвою відзначає річницю розстрілу Майдану. Віддає шану Героям Небесної Сотні, які загинули за українську, європейську Україну. Тим, хто 10 років назад першими став на захист Свободи і Гідності кожного українця.

Свободу коштувала Україні дуже дорого. Список героїв України всіх поколінь поповнився Героями Небесної Сотні.

Серед них було й шестеро наших земляків: Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко і Тарас Слободян.

Засновник ОУН Євген Коновалець говорив: «Маємо до вибору бути творцями історії, або стати її жертвами». Герої Небесної Сотні стали творцями історії. Після їхнього жертовного подвигу Україна змінилася.

Кожен українець усвідомив важливість захищати свою національну ідентичність. Кожен зрозумів потребу боронити мову, культуру, Українську державу. Під кулями наймитів Кремля, на Майдані відбулася новітня українська нація вільних людей.

Сьогодні ми продовжуємо боротися з нашим тисячолітнім московським ворогом, який не зможе змиритися з існуванням українців, як нації. Новітні Герої стоять на смерть, щоб очистити від рашистів святу українську землю.

З пам’яттю про Героїв Майдану, ми захистимо українську землю, переможемо московське зло, український прапор замайорить над Донецьком, Луганському та Сімферополем.

Бо українці – це нація Героїв.

Герої не вмирають!

Слава Україні!

Міський голова Тернополя Сергій Надал