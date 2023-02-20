Учасників Революції Гідності вшанували на площі Героїв Євромайдану у Тернополі. На мітинг-реквієм зібралися рідні загиблих Героїв, українські воїни, волонтери. Священнослужителі відправили панахиду.

Серед загиблих учасників Революції Гідності – 7 жителів Тернопільщини: Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Усім їм посмертно присвоєно звання Героя України.

“Їхні імена ми не маємо морального права забути. Це наші Герої, які дали поштовх потужному русі за державність, незалежність України. Сьогодні ми нашою академічною родиною прийшли сюди, щоб згадати, вшанувати, помолитися за наших героїв, а також за тих, хто боронить нашу землю на фронті”, – каже тернополянка Уляна Горбачук.

Додамо, сьогодні Україна відзначає 9-ту річницю вшанування подвигу учасників Революції Гідності. У Тернополі хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять загиблих та поклали квіти до пам’ятника Героям Небесної сотні.