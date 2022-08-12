У Тернопільській області одна із громад на запит активістів відмовилась перейменовувати вулицю названу на честь російського письменника Антона Чехова.
Місцева влада вважає, що вулиця Чехова у них названа на честь “чеха”, який побудував у селі млин, повідомляє ТСН.
Про це в Facebook повідомив активіст, співзасновник проекту “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.
Активіст звернувся до Калагарівського старостинського округу Гримайлівської селищної ради, що на Тернопільщині, з проханням про перейменування вулиці Чехова. Там йому заявили, що мовляв вулиця названа не на честь російського письменника, а “чеха”.
“Фестиваль тупих відписок триває. У Тернопільській області запевняють, що вулиця Чехова не на честь Антона, а на честь якогось чеха. Напевно тоді усі вулиці Лєніна була на честь продавчині тьоті Лєни. Вулиця більшовицька, бо у людей тут картопля була більша, ніж у сусідньому селі тощо”, – поіронізував Вадим Поздняков.