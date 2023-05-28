Інвестування власних коштів справа непроста та клопітна. Фінансові консультанти радять розглянути відкриття бізнесу у різних напрямках. Для початку уважно вивчіть ринок, виділити області, що цікавлять. З фахівцем прорахуйте всі необхідні моменти, переваги, ризики, а потім — переходьте до реалізації проєкту.

Інтернет-торгівля

E-comm — процес купівлі-продажу у сфері онлайн, який активно конкурує, в окремих нішах витісняє офлайн магазини. Користувачі вибирають PM Casino бездепозитний бонус, одержують на рахунок, грають на інших платформах, паралельно переглядають товари на маркетплейсах.

Переважання онлайн у житті виводь торгівлю на новий рівень. У мережі можна відкрити магазини різного спрямування. Важливо:

знайти постачальника з якісним товаром;

вибрати платформу для роботи або зареєструвати магазин на кількох сервісах;

організувати якісне заповнення картки товару, додавання фото;

налагодити виправляння на замовника.

Дропшипінг — пряме постачання від виробника до замовника. Організатор не бачить товару, процес проходить повз нього. Він отримує різницю суми від закупівлі та продажу. Ніша активна, вимагає на старті невеликих капіталовкладень. Організатор консультує покупця, інформує про статус замовлення. У мережі є можливість придбати базу постачальників окремих категорій товарів, залишиться напрацювати базу покупців.

Доставлення органічної їжі

Якісний продукт — основа здорового раціону, гарного самопочуття. Бізнес у мережі з доставлення фермерських продуктів набирає обертів. Від організатора вимагається:

знайти постачальника;

перевірити якість товару (включно з документами лабораторних досліджень);

організувати процес відправлення споживачеві (з урахуванням термінів придатності, вимог щодо зберігання, транспортування).

Для страти це може бути продаж в інтернеті, доставлення клієнту в окремо взятому районі. Дохід продавця — різниця між ціною фермера, його націнкою. Націнка включає:

витрати на рекламу (за потреби);

доставлення;

упаковування.

Пандемія показала потенціал якісної швидкої доставки. Сфера потрібна, активно заповнюється крафтовими виробниками.

Антикварна лавка

Предмети старовини — ходовий товар для цінителів. При відкритті офлайн, онлайн майданчика важливо знайти консультанта зі старовинних предметів. Знавці вирізняють підробку візуально. Продаж такого товару — антиреклама для майданчика.

Додатково можна:

Реєструватись на тематичних ресурсах, пропонувати товар. Участь у виставках, ярмарках, розширюючи коло клієнтів.

Любителі ретро «полюють» за цінними екземплярами, готові платити вказану продавцем ціну.

Зоомагазин

Люди нерідко заощаджують на собі, але не заощаджують на домашніх вихованцях. Усвідомлений вибір завести тварину пов’язаний із витратами на:

раціон;

догляд;

розваги;

підтримка здоров’я (вітаміни, добавки, рекомендовані ветеринарами).

Не лише виробництво одного виду товару, а і його перепродаж — чудова ідея для бізнесу у 2023 році. Товар представляють на маркетплейсах, реєструють магазини у соціальній мережі. Вкладення вимагає таргетована реклама, просування у вигляді:

реклами на листівках;

реклами радіо, телебачення, включаючи канали регіонального значення.

Маржинальність магазину приблизно 20%. Під час ведення бізнесу в онлайні витрати на утримання магазину, співробітників зменшується. Бізнес у 2023 році будують з урахуванням трендів часу. Онлайн-торгівля, товари першої необхідності — гарне рішення для вкладень. Проаналізуйте вільні ніші, сконцентруйте увагу на перспективному напрямку роботи.