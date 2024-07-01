Заробіток в інтернеті, ігри в онлайн-казино чи ставки на спорт можуть обернутися втратою коштів. Є велика вірогідність, що таким чином ви натрапите на шахраїв, які пропонують легкий заробіток. Про це нагадують у кіберполіції.

Аферисти, як розповіла оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Софія Цезарук, обіцяють платити гроші за «лайки» у соцмережах чи за перегляд відеоконтенту, а потім виманюють дані банківських карт. Втратити гроші можна також граючи в онлайн-казино чи здійснювати покупки або продажі через інтернет.

– Дуже мало казино мають ліцензію, – каже Софія Цезарук. – Натрапивши на неліцензійне казино ви вкладаєте свої кошти і збагачуєте їх. Спочатку вони дозволяють виграти певну суму, щоб потім ви більше вкладали і програвали. Всі гральні бізнеси можуть призводити до втрати коштів. Є дуже багато казино, які не виплачують кошти. Якщо ви зіткнулися з такими випадками, то звертайтесь у кіберполіцію. Заробіток онлайн треба дуже добре перевіряти. Часто шахраї пропонують роботу менеджера чатів, заробіток на лайках або коментарях. Треба з’ясувати чи це дійсно людина, яка буде оцінювати вашу роботу і оплачувати її чи це шахраї, які вас обкрадуть. Подивіться коли була створена сторінка, наприклад, в інстаграмі: давно чи місяць-два тому. Шахраї також часто змінюють назви своїх профілів. Критично оцініть пропозицію: пам’ятайте, що дешевий сир буває тільки у мишоловці. Щодо менеджерів чату, то часто їх шукають для незаконних видів діяльності. Під час покупок або продажів через інтернет ведіть перемовини тільки у чатах обраних майданчиків: «Розетки», «Прому», «OLX». Не переходьте на інші соціальні мережі, оскільки при переході на інший месенджер торгові майданчики знімають із себе відповідальність за переговори. Не переходьте за посиланнями, які надсилають покупці або продавці. Нікому не повідомляйте термін дії та інші дані банківської картки.

Софія Цезарук також розповіла як не стати жертвою онлайн-шахраїв. Надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням. Не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма. Не переказуйте гроші на невідомі рахунки. Не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо). Не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах. Не переходьте за сумнівними посиланнями. Якщо ж інформація про банківську карту була викрадена, то зверніться до банку. У разі виявлення фактів шахрайства негайно повідомляйте в кіберполіцію.