Часто працюєте поза межами офісу? Не маєте змоги підключити стаціонарний інтернет? Розв’язати проблеми зі зв’язком допоможе мобільний роутер, про особливості якого поговоримо далі. Такий маленький пристрій дозволяє легко під’єднатися до мережі та отримати можливість користуватись інтернетом на всіх мобільних пристроях, розташованих поряд. Це зручний варіант для роботи на виїзді та для організації інтернету на дачі або відпочинку.

Головні принципи вибору

Щоб придбати якісний пристрій із гарантією, радимо звернутися до спеціалізованого інтернет-магазину. Наприклад, GOODOK працює лише з перевіреними виробниками, тому можете не сумніватися в якості продукції. Під час пошуку мобільних роутерів звертайте увагу на:

сумісність із технологією зв’язку, що пропонує ваш оператор, — у пріоритеті будуть моделі з 5G, якщо хочете мати безперервний зв’язок;

швидкість передачі даних;

максимально можливу кількість пристроїв для підключення;

наявність усіх необхідних портів;

радіус дії;

ємність акумуляторної батареї (або орієнтовний час роботи без підзарядки);

простоту інтерфейсу;

наявність додаткових функцій — VPN, підключення зовнішньої антени тощо.

Якщо маєте сумніви щодо того, модель з якими характеристиками варто придбати, вибирайте максимально можливі. В такому випадку ви будете мати надійний пристрій на всі випадки життя. Ще одне рішення — звернутися до консультантів магазину, де плануєте купляти роутер. Кваліфіковані фахівці нададуть розгорнуту консультацію й допоможуть вибрати відповідну модель.

Переваги використання

Звісно, роздавати інтернет можна і з мобільного пристрою або портативного модема. Але саме роутер має певні переваги:

допускає множинне підключення;

забезпечує стабільний сигнал на великій відстані — мобільний телефон так не вміє;

має містку батарею, що гарантує безперервне використання протягом багатьох годин (залежить від моделі).

Якщо маєте потребу в надійному мобільному інтернеті, обов’язково придбайте для себе цей компактний гаджет. Він зробить роботу й відпочинок комфортними, а ви завжди будете в мережі.