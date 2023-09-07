Понад 400 учнів 6 і 8 класів з 9-ти шкіл Тернопільської області взяли участь у загальноукраїнському дослідженні якості освіти в умовах воєнного стану, яке відбулося у травні цього року.

Узагальнені підсумки першого року Загальнодержавного моніторингового дослідження якості освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану презентував Голова Державної служби якості освіти України Руслан ГУРАК перед директорами шкіл на серпневій освітянській конференції Міністерства освіти і науки України 25 серпня цього року.

«Підтримка й мотивація від учителя позитивно впливає на успішність учня — це аксіома. Вчергове на це вказують і підсумки дослідження. Кращі результати з математики та української мови демонструють учні, які отримують зрозумілі пояснення навчального матеріалу та чіткі вимоги щодо виконання завдань», — зауважив Руслан ГУРАК, Голова Державної служби якості освіти України.

За результатами дослідження більшість учнів шостих і восьмих класів виконали тести з математики та української мови на “середньому” рівні. Якість знань учнів визначали за чотирирівневою шкалою — початковий, середній, достатній і високий рівні. Переважно діти здобули від 16 до 50 балів. Причому розробники тестів фактично не включали складних завдань високого рівня.

Про це розповіла начальниця Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області Наталія МОРАВСЬКА.

«Освітні втрати виникли внаслідок втрат у навчальному часі, спричинених сигналами повітряних тривог і необхідністю певний час перебувати в укриттях, відімкненням електроенергії, змінами у психологічному стані учасників освітнього процесу: тривожність, надмірне емоційне переживання трагедій війни, втрати близьких людей на фронті, нестабільний емоційний стан, змінами у контингенті вчителів та учнів: значна частка внутрішньо переміщених, значна частка педагогів і учнів перебувають за кордоном, багато вчителів звільнилися. Зруйнована освітня інфраструктура: якщо цього не відчули заклади освіти у Тернопільській області, то на сході , півдні України ми маємо значні руйнування закладів освіти, знищення навчально-матеріальної бази. Освітні втрати спричиняють втрати у якості освіти», – зазначила Наталія МОРАВСЬКА.

В рамках дослідження учні виконували тестові завдання з української мови та математики (алгебри, геометрії) й заповнювали відповідні анкети.

Загальними висновками у результатах тестування є те, що більшість учнів 6 та 8 класів виконали тести на «середньому» рівні (набрали від 15% до 50% тестових балів), учні краще впоралися із завданнями когнітивного виміру «Знання» ніж «Міркування», а успішність виконання тестів пов’язана з такими чинниками, як стать, місце проживання і навчання, виконання учнями домашніх завдань, підтримка і мотивація учнів вчителями, соціально-економічні чинниками.

З української мови учасники дослідження показали кращі результати, ніж з математики. Найскладнішими для учнів виявилися завдання про геометричні фігури і геометричні величини.

Найвищі результати продемонстрували учні, що навчаються у закладах освіти східних областей і м. Києва, найнижчі — на Півдні. З урахуванням переваг очного навчання у школах західного регіону важливо з перших днів 2023/2024 навчального року формувати стратегії подолання навчальних прогалин.

За словами начальниці управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області Наталії МОРАВСЬКОЇ: «Для того щоб мати змогу сформувати майбутні освітні стратегії для шкіл треба мати якісні дані, треба мати якісну аналітику, а їх можна отримати у процесі моніторингів. Державна служба якості освіти, її управління в областях наділені таким функціоналом і проводять моніторингові дослідження (вивчення питань) з метою виявлення проблематики, розроблення рекомендацій для органів влади на рівні держави, на рівні регіонів, громад, а також найважливіше – для закладів освіти, адже саме заклади освіти потребують найбільшої підтримки».

До слова місцеві органи управління освітою, школи самостійно можуть організувати такі внутрішні моніторинги якості освіти, використовуючи інструментарій, розроблені тестові завдання з навчальних предметів, на платформі Всеукраїнської школи онлайн (ВШО), за результатами яких визначити найбільш проблемні місця в освоєнні знань та розробити компенсаторні заходи з їх подолання.

Відомо, що моніторинг щодо визначення впливу війни на якість знань школярів відбувся на освітній платформі “Всеукраїнська школа онлайн” у два етапи: в період 16 – 18 травня 2023 року учні – шостих і восьмих класів складали тести з математики, 23 – 25 травня — з української мови. Загалом в Україні дослідженням охоплено понад 12 тисяч учнів шостих та восьмих класів з 250 закладів загальної середньої освіти.

Моніторингове дослідження відбуватиметься поетапно протягом трьох років: перший етап – у травні 2023 року, другий етап – у травні 2024 року, третій етап – у травні 2025 року.

За матеріалами Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області