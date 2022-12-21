Якої погоди чекати на Тернопільщині у новорічну ніч?

Цими днями на Тернопільщині погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску.

За прогнозами синоптиків, буде похмуро, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вночі та вранці ускладнюватиме метеорологічну ситуацію туман.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температура коливатиметься вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

«День зимового сонцестояння минув. Ще буде багато темряви, холоду, снігу, взагалі, зими, але із сьогодні ми знаємо вже точно, об’єктивно – нам пообіцяла атмосфера – що весна буде і що світловий день скоро збільшуватиметься. 22-го грудня в Україні переважатиме тепла погода. Впродовж дня температура повітря становитиме +2+5 градусів. Дощ, подекуди з мокрим снігом, очікується у західних областях. Вітер південно-західний, помірний», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, в Україні перше січня 2023 року буде без опадів та теплим. І новорічна ніч, і перший день Нового року обіцяють бути із “плюсами”.