Згідно результатів дослідження Соціологічної групи Рейтинг, найулюбленішими новорічними святами українців є Різдво (49%) і Новий рік (37%). День Святого Миколая обрали 6%, Старий Новий рік – 4%. Жодне з цих новорічних свят не люблять 2%.

Протягом останніх 10-ти років з кожним роком зменшується кількість прихильників Нового року, натомість Різдва – збільшується. В результаті цього року кількість прихильників Різдва перевищила.

Святкування Нового року відносно більш улюблене для жителів Сходу і Півдня, молоді і чоловіків. Різдво значно частіше обирали на Заході, люди середнього і старшого віку, жінки, а також віруючі ПЦУ та греко-католики. Однаковою мірою улюблені ці два свята для мешканців Центру і Києва.

Лише 4% святкують Різдво саме 25 грудня, тоді як більшість опитаних (71%) – 7 січня. Водночас, 18% українців святкують Різдво двічі (25 грудня і 7 січня) і їх кількість за рік дещо зросла. Частіше про подвійне святкування Різдва говорили мешканці Заходу, Києва та греко-католики. Лише 6% не святкують Різдво взагалі (найбільше таких серед молоді та мешканців Півдня, Сходу).

Чверть опитаних підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. 58% респондентів проти такої ідеї. Ще 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% – не змогли відповісти.

У динаміці за останні 5 років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва (з 69 до 58%) і дещо зросла кількість прихильників (з 15 до 26%). Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході і в Києві: близько 40% підтримують і майже стільки ж не підтримують. Дещо більше підтримують цю ініціативу опитані середнього й старшого віку, а також греко-католики.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 20-22 грудня 2021 року