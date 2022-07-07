У школах Тернопільщини готуються розпочати навчальний рік з 1 вересня.

Про це на брифінгу повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Втім, форма навчання залежатиме від ситуації з війною, а також наявності якісного укриття в навчальному закладі.

У громадах створили спеціальні комісії, які перевіряють школи. Акти перевірки вони передають до управління освіти і науки області. Як зазначила Ольга Хома, у складі комісії повинні бути інспектори пожежно-рятувальної служби.

«Тернопільська область готується до освітнього процесу з 1 вересня, у якій формі він розпочнеться, ми будемо бачити зі ситуації, яка буде не тільки в Україні, але й безпосередньо і в Тернопільській області. Форма навчання, якщо ситуація буде стабільною, буде різною для кожного закладу освіти. Не всі заклади освіти розпочнуть освітній процес офлайн. Будуть заклади освіти, де освітній процес здійснюватиметься за змішаною формою навчання. Разом з тим і за дистанційною формою навчання. Якщо заклад освіти планує працювати очно, він має забезпечити дітей укриттям в період сирени», – зазначила Ольга Хома.

У разі відсутності якісного укриття, школи не зможуть відновити очний навчальний процес.