TikTok, платформа для обміну короткими відеороликами, захопила світ штурмом. Запущена у 2016 році китайською технологічною компанією ByteDance, TikTok швидко перетворилася на одну з найпопулярніших соціальних мереж, особливо серед молодого покоління. Маючи понад 1 мільярд активних користувачів по всьому світу, TikTok став культурним феноменом, формуючи тренди, розпочинаючи кар’єру та впливаючи на масову культуру.

Успіх додатку можна пояснити його зручним інтерфейсом, потужними інструментами редагування та великою бібліотекою звуків, фільтрів та ефектів. Алгоритм TikTok також дуже ефективно курує персоналізований контент для кожного користувача, утримуючи його залученим та розважальним протягом багатьох годин поспіль.

У величезному океані контенту в TikTok хештеги відіграють вирішальну роль у пошуку та встановленні трендів. Хештеги – це теги метаданих, які користувачі можуть додавати до своїх відео, роблячи їх легко доступними для пошуку та категоризації. Використовуючи релевантні хештеги, автори можуть підвищити видимість свого контенту та охопити ширшу аудиторію, ніж їхні безпосередні підписники.

Хештеги також відіграють важливу роль у формуванні трендів на TikTok. Коли певний хештег набирає популярності, він може спровокувати вірусний виклик, танцювальне захоплення або мем, привертаючи увагу мільйонів користувачів по всьому світу. Трендові хештеги часто з’являються на сторінці “Відкрий для себе” TikTok, що ще більше посилює їхнє охоплення та вплив.

Найпопулярніші хештеги в TikTok

#fyp (For You Page)

Хештег #fyp, скорочено від “For You Page“, є, мабуть, одним з найпоширеніших у TikTok. For You Page – це кураторська стрічка TikTok, де алгоритм подає персоналізований контент, заснований на інтересах та моделях залучення користувача. Включаючи #fyp у підписи до своїх відео, автори збільшують шанси на те, що їхній контент з’явиться на сторінках “Для вас” користувачів, які, можливо, ще не підписані на них.

#foryou

Подібно до #fyp, хештег #foryou є ще одним варіантом, який використовують автори для підвищення видимості свого контенту на сторінці “Для вас”. Цей хештег сигналізує алгоритму TikTok, що контент призначений для широкого розповсюдження та потенційної вірусності.

#foryoupage

Як і повна версія абревіатури, #foryoupage – ще один популярний хештег, який слугує тій самій меті, що й #fyp та #foryou – підвищити ймовірність появи відео на омріяній сторінці For You.

#viral

Хештег #viral – це прямий заклик до дії для алгоритму TikTok, щоб проштовхнути контент якомога більшій кількості користувачів. Автори часто використовують цей хештег, коли вважають, що їхнє відео має потенціал стати вірусним і отримати масове залучення.

#trendalert

Хештег #trendalert використовується для позначення того, що відео відповідає або натхненне поточною тенденцією в TikTok. Включаючи цей хештег, творці можуть використовувати існуючий імпульс популярного виклику, танцю або мему, що потенційно підвищує їхню видимість і залученість.

#trending

Подібно до #trendalert, хештег #trending використовується для сигналізації про те, що відео пов’язане з поточним трендом або популярною темою в TikTok. Цей хештег може допомогти творцям осідлати хвилю інтересу до певного тренду та охопити ширшу аудиторію.

Ці популярні хештеги мають важливе значення для авторів, які прагнуть збільшити свою видимість на величезній платформі TikTok. Включивши їх у підписи до своїх відео, вони можуть максимізувати свої шанси потрапити на сторінку “Для вас” і потенційно стати вірусними.

Популярні хештеги для конкретних категорій

Хоча загальні хештеги, згадані вище, широко використовуються в TikTok, є також численні популярні хештеги для конкретних категорій, які творці можуть використовувати для націлювання на нішеву аудиторію та спільноти. Ось кілька прикладів:

Комедія/скетчі

#comedy: Використовується для відео з комедійними скетчами, пародіями або гумористичними ситуаціями.

#skit: Подібно до #комедія, цей хештег використовується для коротких комедійних відео зі сценарієм.

#funny: Широкий хештег, який охоплює різні типи гумористичного контенту.

Танець

#dance: Основний хештег для всіх відео, пов’язаних з танцями, від хореографії до челенджів.

#dancechallenge: Використовується спеціально для відео, що беруть участь у популярних танцювальних змаганнях.

#choreography: Використовується авторами, які демонструють свої танцювальні навички та рутини.

Музика

#music: Загальний хештег для контенту, пов’язаного з музикою, наприклад, каверів, виступів або реакцій.

#song: Використовується, коли йдеться про конкретну пісню або виконавця у відео.

#cover: Використовується авторами, які діляться своїми версіями або каверами популярних пісень.

Краса/мода

#beauty: Охоплює уроки макіяжу, процедури догляду за шкірою та загальний контент, пов’язаний з красою.

#makeup: Спеціально використовується для відео та уроків з нанесення макіяжу.

#fashion: Використовується для відео, що демонструють стилі одягу, ідеї вбрання та модні тенденції.

Використовуючи ці хештеги для конкретних категорій, автори можуть ефективно орієнтуватися на бажану аудиторію і підвищити свої шанси бути знайденими користувачами, зацікавленими в цих нішах. Крім того, взаємодія з контентом під цими хештегами може допомогти налагодити зв’язки і відносини всередині певних спільнот на TikTok.

Нові та нішеві хештеги

Хоча популярні хештеги та хештеги для конкретних категорій є важливими для пошуку, ландшафт TikTok, що постійно розвивається, також породжує унікальні та нішеві хештеги, які можуть допомогти творцям використовувати нові тенденції та створювати спільноти навколо певних інтересів чи тем.

Приклади унікальних або креативних хештегів

Деякі приклади нових або нішевих хештегів на TikTok включають

#BookTok: Спільнота, присвячена книжковим рекомендаціям, рецензіям та літературним дискусіям.

Спільнота, присвячена книжковим рекомендаціям, рецензіям та літературним дискусіям. #PetTok: Простір для власників домашніх тварин, де вони діляться милими відео та історіями про своїх пухнастих (або лускатих) компаньйонів.

Простір для власників домашніх тварин, де вони діляться милими відео та історіями про своїх пухнастих (або лускатих) компаньйонів. #ArtTok: Місце, де художники демонструють свою майстерність, діляться уроками та надихають один одного.

Місце, де художники демонструють свою майстерність, діляться уроками та надихають один одного. #ProductTok: Ніша для оглядів товарів, оглядів та рекомендацій у різних категоріях.

Ніша для оглядів товарів, оглядів та рекомендацій у різних категоріях. #FoodTok: Гурмани об’єднуються, щоб ділитися рецептами, кулінарними хитрощами та апетитними відео про їжу.

Ці нішеві хештеги часто набувають популярності органічно, оскільки користувачі зі спільними інтересами починають об’єднуватися навколо них, створюючи яскраві підспільноти в рамках більшої екосистеми TikTok.

Як нішеві хештеги допомагають будувати спільноти

Хоча нішеві хештеги можуть не мати такого широкого охоплення, як їхні більш популярні аналоги, вони можуть бути неймовірно потужними у формуванні почуття спільноти та зв’язку між однодумцями. Активно взаємодіючи з контентом під цими хештегами, автори можуть

Залучити вузькоспрямовану та зацікавлену аудиторію зі спільними інтересами. Зарекомендувати себе як експертів у певній галузі або впливових осіб у певній ніші. Співпрацювати та перехресне просування з іншими авторами в тій самій ніші. Підключіться до мережі підтримки людей зі схожими пристрастями та цілями.

По мірі того, як ці нішеві спільноти зростають і стають більш усталеними, пов’язані з ними хештеги набувають все більшої популярності, що потенційно може стати наступним великим трендом у TikTok.

Поради щодо ефективного використання хештегів у TikTok

Хоча хештеги можуть бути потужним інструментом для підвищення видимості та залучення в TikTok, їх ефективне використання вимагає стратегічного підходу. Ось кілька порад, які допоможуть творцям максимізувати вплив їхньої гри з хештегами:

Дослідження популярних та релевантних хештегів

Перш ніж публікувати відео, важливо дослідити найпопулярніші та найрелевантніші хештеги для вашого контенту. Це можна зробити, вивчивши сторінку “Відкрий для себе” на TikTok, яка висвітлює трендові хештеги та виклики. Крім того, автори можуть скористатися функцією пошуку TikTok, щоб побачити, які хештеги зазвичай використовуються для подібних типів контенту.

Використання поєднання популярних і нішевих хештегів

Хоча включення популярних хештегів може збільшити шанси на те, що ваш контент побачить ширша аудиторія, також важливо включати нішеві або категорійні хештеги, щоб орієнтуватися на потрібну вам спільноту. Збалансоване поєднання обох типів хештегів може допомогти вам охопити нових глядачів, а також задовольнити потреби вже існуючої аудиторії.

Уникайте зловживань або нерелевантних хештегів

Хоча може виникнути спокуса включити кожен популярний хештег у свій підпис, це може зіграти проти вас. Зловживання хештегами або включення нерелевантних хештегів може призвести до того, що ваш контент виглядатиме як спам або неавтентичний, що потенційно відлякує глядачів. Замість цього зосередьтеся на використанні релевантних хештегів, які точно відображають ваш контент.

Взаємодія з контентом за певними хештегами

Простого використання хештегів недостатньо; автори також повинні активно взаємодіяти з контентом під цими хештегами. Це можна зробити, вподобавши, прокоментувавши та поширивши відео, які викликають у вас резонанс. Беручи участь у спільнотах за цими хештегами, ви можете не лише підвищити свою видимість, але й налагодити значущі зв’язки з іншими авторами та потенційними підписниками. Дотримуючись цих порад і постійно вдосконалюючи свою хештег-стратегію, автори можуть ефективно використовувати силу хештегів, щоб підвищити свою впізнаваність, залученість і загальний успіх на платформі TikTok.