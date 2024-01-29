Чотири іспити складатимуть цього року випускники шкіл. Проходитимуть вони у вигляді національного мультипредметного тесту. Буде три обов’язкових предмети та один на вибір.

Відповідно до наказу МОН, основна та додаткова сесія НМТ триватиме із 14 травня до 19 липня. У травні здаватимуть екзамени випускники попередніх років, а цьогорічні випускники – після завершення навчального року.

Українська мова, математика та історія України є обов’язковими до здачі. Предмети на вибір: українська література; англійська мова; іспанська мова; німецька мова; французька мова; біологія; географія; фізика; хімія.

Тест проходитиме впродовж одного дня. На нього виділено чотири години: дві – на українську мову та математику і дві – на історію України та вибраний предмет. Після перших двох годин буде перерва тривалістю двадцять хвилин, після неї – наступний блок тестів. Тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань, із математики та фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов – по 32.