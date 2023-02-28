Днями відбулося оприлюднення результатів опитування молоді в рамках ініціативи Індекс Благополуччя Молоді (ІБМ) спільно з (UNFPA) Фондом ООН в галузі народонаселення, яке проводилося втретє у Тернопільській громаді.
Реалізації ініціативи сприяє Молодіжна Міська Рада, молодіжні громадські організації та активна молодь.
Для визначення Індексу Благополуччя Молоді в Тернопільській міській територіальній громаді проводилося опитування, яке охоплювало 49 первинних показників згрупованих у сім блоків та дало змогу оцінити рівень добробуту молоді у різних сферах життя: освіта, здоров’я, економічні можливості, участь у політичному, громадському житті, інформаційні та комунікаційні технології, безпека та захищеність.
Відповідно до результатів, ІБМ у Тернопільській громаді в 2022 році становить 0,75, (де мінімально – 0, максимально – 1). Зокрема:
- Освіта – 0,77;
- Здоров’я – 0,83;
- Економічні можливості – 0,70;
- Участь у політичному житті – 0,76;
- Участь у громадському житті – 0,87
- Інформаційно-комунікаційні технології – 0,74;
- Безпека і захищеність – 0,63.
Довідка
IБМ є інструментом для комплексного визначення аспектів, які сприяють та уповільнюють розвиток та самореалізацію молодих людей і заснований на фактичних даних, що охоплюють різні аспекти життя. Методологія розрахунку Індексу є інтегральною для міського рівня, створена на засадах Глобальних індексів розвитку та благополуччя молоді. Методика розрахунку муніципального Індексу, відмінно від Глобального, дозволяє гнучко розширювати коло характеристик благополуччя молоді і конкретизувати його виміри.
Нагадаємо, що показник ІБМ у Тернополі у 2020 рік склав 0,74 – найкращий результат в Україні, а в 2021 році показник зріс до 0,76.