Днями відбулося оприлюднення результатів опитування молоді в рамках ініціативи Індекс Благополуччя Молоді (ІБМ) спільно з (UNFPA) Фондом ООН в галузі народонаселення, яке проводилося втретє у Тернопільській громаді.

Реалізації ініціативи сприяє Молодіжна Міська Рада, молодіжні громадські організації та активна молодь.

Для визначення Індексу Благополуччя Молоді в Тернопільській міській територіальній громаді проводилося опитування, яке охоплювало 49 первинних показників згрупованих у сім блоків та дало змогу оцінити рівень добробуту молоді у різних сферах життя: освіта, здоров’я, економічні можливості, участь у політичному, громадському житті, інформаційні та комунікаційні технології, безпека та захищеність.

Відповідно до результатів, ІБМ у Тернопільській громаді в 2022 році становить 0,75, (де мінімально – 0, максимально – 1). Зокрема:

Освіта – 0,77;

Здоров’я – 0,83;

Економічні можливості – 0,70;

Участь у політичному житті – 0,76;

Участь у громадському житті – 0,87

Інформаційно-комунікаційні технології – 0,74;

Безпека і захищеність – 0,63.

Довідка

IБМ є інструментом для комплексного визначення аспектів, які сприяють та уповільнюють розвиток та самореалізацію молодих людей і заснований на фактичних даних, що охоплюють різні аспекти життя. Методологія розрахунку Індексу є інтегральною для міського рівня, створена на засадах Глобальних індексів розвитку та благополуччя молоді. Методика розрахунку муніципального Індексу, відмінно від Глобального, дозволяє гнучко розширювати коло характеристик благополуччя молоді і конкретизувати його виміри.

Нагадаємо, що показник ІБМ у Тернополі у 2020 рік склав 0,74 – найкращий результат в Україні, а в 2021 році показник зріс до 0,76.