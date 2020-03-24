Карантин в Україні триватиме як мінімум до 3 квітня. І в цей час рекомендують поменше виходити з дому – тільки в разі крайньої необхідності. Тож більшість часу всім нам доведеться проводити вдома.

Що ж робити, щоб не занудьгувати під час карантину? І як провести цей час з користю?

Насамперед, наголосимо, що під час карантину дійсно краще дотримуватися домашнього режиму, і не наражати себе зайвий раз на небезпеку. А навіть, якщо вам доведеться покинути свій будинок чи квартиру, то вживайте усі необхідні заходи безпеки, рекомендовані ВООЗ: використовуйте захисну медичну маску, користуйтеся антисептиком, зберігайте дистанцію мінімум півтора метри з іншими людьми, відмініть рукостискання зі знайомими, а по приході додому ретельно вимийте руки з милом протягом 30 секунд.

Замовлення їжі онлайн – чудовий вихід на карантині!

Усі заклади харчування на час карантину зачинені для відвідувачів, але ніхто не відміняв доставку. До прикладу, в усіх закладах мережі Сім’я ресторанів Файного міста доставка їжі працює в звичному режимі.

Тож Файне місто подбає про смачну й корисну їжу, а ви тим часом можете зайнятися чимось цікавим.

Є дуже багато варіантів, як можна весело та корисно провести час на карантині. І ми вам розповімо деякі з них.

– Фільми та серіали.

На це зазвичай обмаль часу. Тож якраз на карантині саме час передивитися цікаві кіношні та серіальні новинки. Якщо не знаєте, що саме подивитися, можете почерпнути ідею у власника закладів Файного в його інстаграм https://www.instagram.com/p/B9yhldsldP6/. А до фільму чудово підійдуть різноманітні бургери на будь-який смак із Бару Пасаж Адлера 13. Ними наситяться навіть вічно голодні, адже до великого соковитого бургера додається ще й картопля фрі та соус.

– Навчання, онлайн курси, вивчення мов.

Поки сидите вдома, саме час навчатися онлайн. Зараз є дуже багато цікавих, пізнавальних та корисних вебінарів і онлайн марафонів, до того ж до більшості з них зараз відкрили безкоштовний доступ. А після того, як мозок напружено працює, дуже хочеться їсти, тому радимо замовити собі смачні і ситні страви з Пабу Файне місто. Велика пательня з м’ясом і картоплею, панський дерун чи картопля в беконі чудово підійдуть.

– Домашні заняття спортом.

Більшість видів спорту доступні для того, щоб ними займатися, не виходячи з дому – фітнес, аеробіка, розтяжка, силові вправи. А після занять спортом потрібно повноцінне харчування. Різні страви європейської кухні, зокрема й великий вибір салатів та корисної здорової їжі може вам запропонувати Клуб Файного міста.

– Романтичне побачення.

Можете здивувати свою кохану людину та підготувати для неї романтичну вечерю. Свічки, приємна атмосфера, музика, і, звісно ж, улюблені суші з ресторану ЯНГ.

Як працює доставка їжі в м. Тернопіль від закладів Файного

Для того, щоб замовити обід онлайн, просто скористайтеся мобільним додатком «Файне місто», або ж замовляйте прямо на сайті. Щоб перейти на сайт – тисни тут.

Мінімальна сума для замовлення доставки на вказану адресу – 200 гривень. Дізнатись про умови доставки з різних закладів – деальніше про доставку їжі.

Всі кур’єри, а також інші працівники наших закладів дотримуються заходів безпеки: носять медичні маски та одноразові рукавички, а перед роботою усі перевіряють температуру тіла. Тож ви можете будете впевнені в безпечності свого замовлення.

Будьте здорові та залишайтеся вдома, адже замовити їжу в м. Тернопіль можна в закладах Файного, і для цього не потрібно покидати свою оселю.