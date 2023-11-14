Хворі із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ можуть дистанційно відкрити лікарняний до 5 днів без відвідування лікаря.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, для створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність достатньо дзвінка до сімейного лікаря.

Рішення про такі зміни прийняли у Міністерстві охорони здоров’я. Таким чином хочуть попередити поширення інфекційних хвороб.

«З 10 листопада 2023 року громадяни України мають можливість дистанційно відкрити медичний висновок щодо тимчасової непрацездатності через ГРВІ чи Ковід-19. Раніше під час пандемії коронавірусу практикувалася така ситуація. Із припиненням пандемії цього не практикувалося. Щоб уникнути поширення захворюваності Міністерством охорони здоров’я були внесені зміни в наказ, з 10 листопада пацієнти можуть дистанційно відкрити лікарняний. Пацієнт повинен зателефонувати до свого сімейного лікаря, лікар приймає рішення щодо лікарняного. Це залежить від того, які скарги, який анамнез. Лікування триває до 5 днів. Продовження медичного висновку про непрацездатність – тільки після безпосереднього спілкування в амбулаторії сімейної медицини», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, продовжити лікарняний після 5 днів можна буде лише за відвідування сімейного лікаря.