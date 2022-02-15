З грудня минулого року по-новому нараховується плата за послуги постачання тепла і гарячої води, які надає КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Основна зміна в тому, що підприємство надає послугу не окремим квартирам у будинку, а будинку в цілому. Це зумовлено новими договірними відносинами між споживачами та «Тернопільміськтеплокомуненерго», які і вступили у дію з грудня минулого року. До початку цього опалювального сезону споживачі мали можливість обрати один із чотирьох типів договорів.

– Послуга надається будинку в цілому, відмовитись від послуги можна будинку в цілому, – пояснив на прес-конференції Андрій Чумак, начальник КП «Тернопільміськтеплокомуненерго». – Врегулювати як працювати з нами можна, вибравши один з типів договорів, яких є чотири: той, який виключно у Тернополі укладений – це індивідуальний договір, коли мешканці будинку не зорганізувалися, не прийняли рішення щодо іншого типу договору, і це так званий договір приєднання. Простіше сказати це договір від якого відмовитись не можна і змінити умови якого не можна. Є інший тип договору – колективний, який розбитий на два варіанти у зв’язку з тим, що є ОСББ і вони не є суб’єктами підприємництва. Він більше відображає суть нових змін у законодавстві, дозволяє укладати договір з будинком в цілому і тоді відповідальність за оплату зі сторони будинку і за все, що відбувається з рахунками, розподілом несе юридична особа – управитель, або мешканці можуть найняти когось іншого для цього, також ОСББ можуть безпосередньо укласти договір з Теплокомуненерго. Тернополяни не звернулися влітку до нас щодо укладення нового договору, з ними були автоматично укладені угоди приєднання, які вступили у дію з першого грудня. Це угоди по квартирах, але вони обумовлюють надання послуги на весь будинок, а не кожній квартирі окремо, як було раніше. Тому зараз питань про те, що є споживачі, які були раніше і є ті, хто має індивідуальне опалення і не отримують послугу, не може бути. Тепер всі мешканці будинку отримують послугу, бо вона надається на будинок в цілому. Тільки для різних мешканців обсяги послуги різні.

У кінці січня 2022 року до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг внесли зміни. За її допомогою можна обраховувати скільки вартує транзитний трубопровід, стояк з ізоляцією та без ізоляції, скільки треба виділяти із загальної плати за місця загального користування тощо.

– У новій Методиці є два способи визначення скільки теплової енергії спожив будинок: за допомогою теплового лічильника та відповідно до норми, яку затверджує орган місцевого самоврядування, – каже Андрій Чумак. – Упродовж наступних двох тижнів ми її затвердимо, постараємось врахувати ситуацію із місцями загального користування. Площа будинку буде множитися на цю норму. Потім ця плата розподіляється всередині будинку між всіма. Якщо є будинки, які вибрали колективні договори, в деяких містах є такі будинки, вони роблять це самі або замовляють нам або іншому підприємству. У нас ніхто не виявив бажання укладати такі договори, всі уклали індивідуальні. Тому ми розподіляємо плату за послугу, виходячи з цієї Методики на всіх, хто у будівлі знаходиться: мешканців, власників магазинів, інших закладів, і для кожного типу приміщення є свій метод нарахування.

Коли ми отримаємо інформацію про довжини трубопроводів у підвалах і на горищах і стан їх ізоляції, площі місць загального користування, частки у загальній платі за будинок будуть менші. Якщо не будемо мати такої інформації, то частки розраховуватимемо відповідно до процентного відношення, але вони більші. Ми підготували листи з поясненням для управителів будинків і ОСББ, щоб вони надали нам таку інформацію.

Та в загальному на будинок сума залишиться в цілому та сама, і перерозподіл, який ми можемо зробити всередині, вийде на те, що одні квартири отримають більші, а інші менші рахунки. Не буде так, що загальна сума буде віднесена на рахунок теплопостачальника. На нашому сайті є інформація щодо різних типів договорів і тернополяни можуть ознайомитися з ними та, можливо, вже влітку перейти на інший тип договору.

Щодо роботи комісій, які у січні-лютому обстежували внутрішньо-будинкові теплові системи, то як зауважив Андрій Чумак, перерахунок буде зроблено тільки за грудень 2021 року. А з першого січня нарахування будуть проводити відповідно до змін у Методиці, які вступили в дію з 1 січня. При цьому будуть враховувати дані обстежень: де є ізоляція в два рази менше нараховуватимуть, ніж де нема, де трубопроводи від’єднані не буде нарахувань, по місцях загального користування ще приймають рішення, як врахувати недостатнє опалення або його відсутність. За літо у місцях загального користування мають відновити системи опалення, якщо до наступного опалювального сезону цього не буде зроблено, то за це накладатимуть штраф.