У Тернополі триває підготовка до роботи в осінньо-зимовий період.

Так, на черговому засіданні виконавчого комітету 21 вересня йшлося про забезпечення на території Тернопільської міської територіальної громади безперебійного руху транспорту, перевезення пасажирів і вантажів та ліквідації наслідків можливих стихійних явищ у зимовий період 2022-2023 років.

– Рішення «Про заходи щодо забезпечення безперебійного руху транспорту у зимовий період» є традиційним, – прокоментував Владислав Стемковський, заступник міського голови. – У ньому йдеться про те, що керівникам підприємств, організацій, установ усіх форм власності мають виділяти в розпорядження двох підрядних організацій ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» та ТМШРБП «Міськшляхрембуд» та підприємств, що надають послуги з утримання будинку, транспортні засоби і спеціалізовану техніку. Це у випадку, якщо підрядним організація не вистачатиме власної техніки. Для цього є укладені відповідні договори. Також передбачено до 15 жовтня завершити ремонт та повністю підготувати спеціалізовану техніку для виконання робіт, мати у наявності протиожеледні матеріали та триденний запас паливно-мастильних матеріалів. Є вісім додатків, у яких прописані місця першочергового належного утримання: спуски, підйоми, розворотні майданчики громадського транспорту, є перелік міжквартальних проїздів та організацій, які відповідають за їхнє очищення, перелік організацій, які відповідають за утримання зупинок громадського транспорту і під’їздів до АЗС. Останній додаток – це склад координаційного штабу для забезпечення координації робіт у разі коли ситуація виходить за межі типової.

Міський голова Сергій Надал також дав протокольне доручення управлінню ЖКГ спільно з організаційним управлінням проінформувати про це рішення кожного суб’єкта господарювання, який у ньому зазначений, щоб вказані роботи виконувалися належним чином.