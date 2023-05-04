Якщо у вас проблеми з очима, вам потрібно до офтальмолога. Якщо болить голова — до невролога. І не завжди є час йти до сімейного лікаря, брати направлення та довго чекати своєї черги. Набагато простіше здійснити запис до лікаря через сервіс DOC.UA. Тут зібрана база з більш ніж 16000 фахівців і 1800 медичних установ по всій Україні. Отже, знайти кваліфікованого спеціаліста не є проблемою.

Як оформити запис до лікаря?

Перше, з чого необхідно почати — визначити, який спеціаліст вам потрібний. Для цього можна звернутися до координаторів call-центру. Просто зателефонуйте, опишіть свою проблему, та оператори порадять лікаря відповідного профілю. Всі координатори розуміються на медицині та мають відповідний рівень освіти, тому допомога буде кваліфікованою.

Далі варто вибрати конкретного спеціаліста в каталозі. В базі безліч лікарів з різних куточків країни, тому для зручності створено систему фільтрів. Завдяки їй ви легко знайдете фахівця у своєму районі міста та зможете записатись до нього на прийом.

У картці лікаря містяться лише реальні відгуки пацієнтів, що знайшли його через платформу DOC.UA. Так ви можете впевнитись, чи достатньо кваліфікації обраного медика для розв’язання вашої проблеми.

Якщо ж ви не маєте часу або можливостей, щоб відвідати медичну установу, запишіться на онлайн-консультацію. Можна вибрати час, а можна скористатися можливістю миттєвої консультації. Послуга телемедицини дуже зручна при гострих станах, коли пацієнт просто не може довго чекати.

Чому DOC.UA — це зручно?

Окрім запису до лікаря, медичний сервіс DOC.UA має ще низку можливостей, зокрема:

запис на діагностику до кращої медичної установи вашого міста;

бронювання медичних послуг;

видача електронного рецепта;

спеціальні пропозиції від партнерів.

Сервіси DOC.UA безкоштовні. Оплата здійснюється лише за отримані медичні послуги та лише за місцем їх отримання. Всі дані, залишені пацієнтом на сайті, надійно захищені. Можна бути певними в їх конфіденційності. А для зручності клієнтів створено мобільний додаток, щоб всі послуги DOC.UA були ще ближче, а їх замовлення — ще зручніше.