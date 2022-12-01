Як і в попередні дні, 1 грудня на Тернопільщині застосовується обмеження електроенергії 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин ні).

ВАТ «Тернопільобленерго» продовжує застосовувати стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії, в даному графіку групи споживачів ті ж самі лише змінено період обмеження електропостачання, тобто інший порядок вимкнення груп. Про це повідомляють на сторінці «Тернопільобленерго».

Групи споживачів, які були сформовані відповідно до Графіка погодинних вимкнень залишаються НЕЗМІННІ, змінюється, лише час обмеження електропостачання. Відповідно до розробленого стабілізаційного графіка вимкнення електропостачання всім групам споживачів відбуватиметься двічі на добу в режимі 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин ні).

На 1 грудня передбачається ОБМЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ:

1 група – 03:00 до 11:00 год.; 15:00 до 23:00 год.

2 група – 07:00 до 15:00 год.; 19:00 до 03:00 год.;

3 група – 23:00 до 07:00 год.; 11:00 до 19:00 год.

Енергетики наголошують, що даний стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам буде діяти у тому випадку, якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, в іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.

Вказаний час відключень може збільшуватись, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань.

Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.