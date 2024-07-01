Тернополян просять не користуватися ліфтами перед вимкненнями світла

З часу введення погодинних графіків відключень електроенергії у Тернополі збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.

У зв’язку з чим, працівники аварійно-ліфтової служби закликають мешканців міста зважати на відключення електропостачання і не користуватися ліфтами за 15-ть хвилин до відключення світла, під час повітряних тривог, а також не дозволяти користуватися ліфтами дітям без супроводу дорослих.

Працівники аварійно-ліфтової служби нагадують основні правила, яких слід дотримуватися у разі застрягання у ліфті:

· Заспокойтеся і постарайтеся зрозуміти, що не варто панікувати.

· Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.

· Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи зателефонуйте до аварійно-ліфтової служби.

· Якщо при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, намагайтесь покликати на допомогу інших мешканців будинку, аби вони викликали відповідну службу.