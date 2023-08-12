Сьогодні, незалежно від того в яких умовах перебуває людина, її думки та дії впливають на оточення в якому вона знаходиться. Кожен українець мріє побачити Україну, вільною країною прогресивних людей, яку поважають, культуру якої досліджують та досягненнями якої захоплюються.

У наш час – є надто важливо досягти особистого потенціалу, водночас активно долучаючись до розвитку своєї країни. Адже, індивідуальне зростання кожного громадянина нерозривно пов’язане з її успіхом та процвітанням і саме це матиме значущий внесок у майбутнє нашої нації.

З початку війни, однією молодіжною спільнотою, що реалізовує проекти спрямовані на розвиток освітньо-просвітницької сфери міста Тернопіль та області є відокремлений підрозділ ВМГО «АЙСЕК в Україні» у м. Тернопіль.

Про діяльність “AIESEC в Україні” у м. Тернопіль

AIESEC – міжнародна молодіжна організація, що розвиває лідерство в молоді шляхом міжкультурних обмінів, членства в організації та проведенням подій, які сприяють розвитку юних лідерів.

За період останніх шести місяців було здійснено масштабний вплив, а саме:

Prof Marathon & webinars

Спеціалісти у сферах IT, продажів, маркетингу і бізнесу розповіли свої секрети досягнення успіху, а знавці психології та менеджменту, ще раз довели важливість та актуальність розвитку м’яких навичок. Було проведено 8 заходів у яких брали участь 67 учасників та 8 спікерів. Окрім кар’єрного та особистого розвитку, слухачі долучитися до доброчинної справи, адже 50% з отриманих коштів відправили на благодійність.

“Culture Night”

Від унікального коду нації до еволюції українського театру та квартирника. Як офлайн захід в гастрономічному кластері “Na пошті” зібрав однодумців, що раз на два тижні гуртувалися і поринали в тисячолітню історію, споконвічні традиції та культуру нашого краю. 105 відвідувачів 6-ти заходів разом із 21 спікером були залучені до дискусії важливості української ідентичності та долучилися до допомоги ВПО, адже 50% з отриманих коштів відправили на благодійність.

“Speaking clubs” 2023

Проект, що допомагає відвідувачам заговорити англійською попри всі труднощі, практикувати її з іноземцем, знайти нове коло спілкування і стати ближчими до мрії – заговорити вільно. 77 учасників розпочали шлях в удосконаленні розмовної англійської, та зробили свій внесок у волонтерську діяльність, адже 1803 грн було відправлено на допомогу ВПО. 11 спікерів мали змогу розвинути своє публічне мовлення на більш ніж 18 заняттях.

Cooperation for Future

Якісна освіта сприяє розвитку нових лідерів, гідна праця – є основою економічного зростання, а запорукою стійкого розвитку є кооперація. ВМГО «АЙСЕК в Україні» у м. Тернопіль разом з іншими громадськими організаціями міста, в одному із приміщень ТРЦ “Подоляни”, провели офлайн – захід на тему “Кооперація задля досягнення Цілей Сталого Розвитку”. Учасники визначили, як молодь, спільними зусиллями, може вплинути на вирішення глобальних проблем та зробити внесок в успішне майбутнє України.

Info-proxy

Після повномасштабного вторгнення в 2022 році, був створений волонтерський проект, спрямований на те щоб з’єднати тих, хто потребує інформації й тих, хто її надає. Тут ми виступали посередником між людьми, які потребують допомоги та штабами, які надають її, також покривали частину необхідного з частини суми наших платних проектів (таким чином безпосередньо допомогли 3 людям).

Сумарно на благодійність було відправлено: 2082 грн.

EduUp & World’s Largest Lesson

Важливий аспект у формуванні свідомого молодого покоління відіграє неформальна освіта.

Учасники організації долучилися до проведення 14 уроків у 6 школах міста для дітей віком від 8 до 18 років, 208 учнів отримали різносторонні знання і відкрили для себе нові горизонти на уроках EduUp.

Також реалізували в області Тернополя та Рівного “Найбільший урок у світі”, до якого залучили 4922 дитини, 87 амбасадорів (волонтерів, що провели 215 уроків у 55 школах) та ознайомили молодь із Цілями сталого розвитку №4 (Якісна освіта) та №11 (Сталий розвиток міст та спільнот).

Global Talent & Global Volunteer

До участі в міжнародних професійних та волонтерських стажуваннях було залучено 4 дівчини.

Дві учасниці вже досліджують культуру Португалії та міста Туреччини, розширюють свій кругозір, міжкультурну комунікацію та свідомість, вдосконалюють знання іноземних мов.

Одна із них розвиває свої кар’єрні можливості в сфері бізнес адміністрування, інша долучена до волонтерського проекту, що спрямований на поширення якісної освіти для молоді шкільного віку. Ще двоє з нетерпінням очікують на реалізацію своїх проектів.

Зовсім незнайомі люди, зовсім різні цілі, проте об’єднанні бажанням: розвинути себе, познайомитися з іншими культурами, традиціями та поширити знання про багатство України.

Волонтерська діяльність в організації

62 учасники отримали можливість розвинути своє лідерство у практичному середовищі, здобули безліч м’яких навичок, знайомств та отримали знання у маркетингу, роботі з клієнтами, проектному менеджменті та продажах. Та що важливіше, своїми діями та результатами роботи вплинути на себе, своє оточення та Україну.

Підсумок

Кровопролитна війна, внесла корективи у життя кожного громадянина. Важливо розуміти, що поки сміливі та гідні люди захищають нас, кожному потрібно працювати у своєму тилу.

Учасники відокремленого підрозділу ВМГО «АЙСЕК в Україні» у м. Тернопіль пишаються, що попри всі труднощі, вони відстоюють своє право впливати на розвиток України та досягають значних результатів.

Вкрай активним та успішним для діяльності організації виявилося перше півріччя 2023 року. Через проведення освітньо-культурних заходів, міжнародних стажувань та волонтерської діяльності, вона вплинула на розвиток молодого покоління Тернопільщини. Організація також активно займається благодійністю і сприяє позитивним змінам у громаді та державі.

Наразі відбувається підготовка до безлічі нових та цікавих проектів. Зовсім скоро, усі охочі, від 17 до 29 років зможуть стати учасниками “AIESEC в Україні” і почати діяти разом із нами, адже 14.08.2023 розпочинається новий набір в організацію. Виклики та можливості чекатимуть на тебе! З деталями усіх національних проектів можна ознайомитися на сайті aiesec.ua та локальних за посиланням. А також слідкуй за нами в Instagram і Telegram та дізнавайся про ще більше можливостей саме для тебе!

Саміла Соломія

Координатор зв’язків з медіасектором

Відокремлений підрозділ ВМГО

«АЙСЕК в Україні» у м. Тернопіль

solomia.samila@aiesec.net