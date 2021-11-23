Як радикально виграти у лотерею?

Коли нагода раптом випаде така,

Люблю послухати Олега я – Ляшка:

Ні тобі сумнівів, вагань і зазирань в шпаргалки чи конспекти –

На все людина має точні та чіткі рецепти,

Він не лише про “скотиняк” сказати гарно вміє –

Він ще й пенсіонерів втішить, душі їм зігріє:

“Коли я стану президентом, бідувати вам не доведеться!”

(Тут вже не про “якщо”, а лише про “коли” ідеться)

“Я виплати усі зроблю і олігархів скручу в ріг!”

Ну, словом, месія, гарант і оберіг,

А ще як палко обіцяє, що хабарників візьме на вила –

Для простолюду вух звучить це солодко і мило,

Хоча думки про нього часто чути не такі врочисті –

Мовляв, був, є і буде він класичним і яскравим популістом

Та хай там як, а я хотів би в нього запитати,

Як можна (тричі!) тих букмекерів на круглі суми обібрати?

Я он в футболі ніби й розбираюсь трохи і в конторі, було, грав,

Та… ледь штани останні не програв

Таких як я – багато, і щоб виграти велику суму “налом”,

Потрібно бути… головним вкраїнським радикалом?

А він, як твердить, виграв, навіть тричі

І чесно дивиться при цьому людям в вічі

Та віриться у це чомусь не надто

І взагалі – брехні навколо дуже вже багато,

Бо в лотерею тричі виграти – це не з коровою на фото цілуватись

І не з бабусями в селі якомусь обійматись

І якщо ясності в питанні темнім цім не буде –

Даремні “скотиняки” всі твої, Олеже, і биття себе у груди.