Коли нагода раптом випаде така,
Люблю послухати Олега я – Ляшка:
Ні тобі сумнівів, вагань і зазирань в шпаргалки чи конспекти –
На все людина має точні та чіткі рецепти,
Він не лише про “скотиняк” сказати гарно вміє –
Він ще й пенсіонерів втішить, душі їм зігріє:
“Коли я стану президентом, бідувати вам не доведеться!”
(Тут вже не про “якщо”, а лише про “коли” ідеться)
“Я виплати усі зроблю і олігархів скручу в ріг!”
Ну, словом, месія, гарант і оберіг,
А ще як палко обіцяє, що хабарників візьме на вила –
Для простолюду вух звучить це солодко і мило,
Хоча думки про нього часто чути не такі врочисті –
Мовляв, був, є і буде він класичним і яскравим популістом
Та хай там як, а я хотів би в нього запитати,
Як можна (тричі!) тих букмекерів на круглі суми обібрати?
Я он в футболі ніби й розбираюсь трохи і в конторі, було, грав,
Та… ледь штани останні не програв
Таких як я – багато, і щоб виграти велику суму “налом”,
Потрібно бути… головним вкраїнським радикалом?
А він, як твердить, виграв, навіть тричі
І чесно дивиться при цьому людям в вічі
Та віриться у це чомусь не надто
І взагалі – брехні навколо дуже вже багато,
Бо в лотерею тричі виграти – це не з коровою на фото цілуватись
І не з бабусями в селі якомусь обійматись
І якщо ясності в питанні темнім цім не буде –
Даремні “скотиняки” всі твої, Олеже, і биття себе у груди.
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