26 квітня 2020 року мешканець міста Тернопіль виграв у лотереї «Лото-Забава» грошовий приз розміром 50 000 гривень.

Щасливим для нього виявився інтерактивний конкурс «Мані на дивані», який щонеділі проводиться у прямому ефірі на телеканалі «1+1». При цьому вартість білета, за допомогою якого він узяв участь у конкурсі, обійшлась у 25 гривень.

Відомо, що свій виграшний білет лотерейний учасник з Тернополя придбав онлайн, не полишаючи власної домівки. Що цікаво – у тому ж тиражі «Лото-Забава» також був зірваний один з головних призів Великої гри розміром у 500 000 гривень. Цей виграш розділили навпіл двоє учасників: один мешканець міста Чорноморськ Одеської області, а другий мешканець Києва, який придбав білет онлайн. Таким чином виграш кожного склав по 250 000 гривень.