Запросіть друзів і сім’ю

Скажімо прямо, виграти в лотерею це зовсім не проста справа і далеко не кожному вдається це зробити. Проте існують “щасливчики”, яким все ж вдається виграти великий джекпот. Не купуйте один квиток, а купіть одразу кілька. Були історії коли гравці вигравали великі призи більше 10 разів. Ви можете купити стільки білетів на скільки у вас вистачить грошей і можливо один з цих білетів буде щасливим. Ви скажете що не кожен може дозволити собі купити двадцять лотерейних білетів за раз, що це надто дороге задоволення. В такому разі запросіть приєднатися до Вас свою сім’ю та друзів, нехай кожен купить декілька білетів. Можливо Вам вдасться виграти маленький приз який ледве зможе окупити ціну білетів, а можливо Ви зірвете великий куш. Перевірте остатні результати лотереї Кено і запросіть всю свою родину на лотерейну вечірку!

Грайте в різні лотереї

Багато хто має таку думку, що варто намагатися отримати виграш тільки в одній перевіреній лотереї. Але це не так, чим більше Ви спробуєте нового, тим більший шанс на виграш джекпоту. Також існує такий стереотип, що не потрібно намагатися виграти в лотереї де бере участь дуже багато гравців, Адже чим більше гравців, тим менша можливість виграти приз. Ця думка – найбільша помилка, адже кількість гравців абсолютно не впливає на ймовірність виграшу. Скажемо по секрету, що в лотереї з великою кількістю учасників можливість виграти джекпот значно вища, ніж у менших лотереях.

Дайте квитку другий шанс

Ось нарешті настав цей знаменний день і Ви відкриваєте довгоочікувані результати розіграшу і…. нічого не виграєте. Що відразу роблять люди? Звичайно ж, викидають квиток у смітник. І тільки бувалі гравці знають, що цього робити в жодному разі не можна. Багато лотерей надають другий шанс для білетів, що не виграли. Варто лише заповнити формуляж на зворотному боці білета і відправити його. І, можливо, у вас з’явиться ще один шанс на джекпот. Тож не опускайте руки лише тому, що не виграли з першого разу. Перевіряйте останні результати EuroMillions, бо можливо саме сьогодні Ваш щасливий день, а якщо ні то Ви завжди маєте другий шанс!

Не забувайте про лотерейний квиток

Це може здатися кумедним, але правда є така, що багато людей після купівлі лотерейного квитка… забувають перевірити результати! Було дуже багато ситуацій, коли переможці навіть не знали про свій виграш. Тому якщо не хочете позбутися своїх грошей, то не забувайте перевіряти лотерейний квиток.

Так само радимо стежити за своїми квитки і не давати їх мало знайомим людям або касирам. На жаль часто траплялися ситуації коли недобросовісні люди користувалися довірливістю інших і забирали собі чужі призи. Якщо вам вдалося виграти, також не поспішайте ділиться фотографіями з радісними підписами в соцмережах, адже це може спровокувати шахраїв. Варто зауважити, що ймовірність виграти в лотереї дуже мала(наприклад ймовірність виграти в лотереї де в лотерейному квитку потрібно викреслити поле цифр дорівнює 1 до 175 000 000), тому не варто сподіватися, що участь у лотереї є єдиною і останньою надією на вирішення всіх ваших проблем.