Айстри — яскраві та барвисті квіти, які восени прикрашають цвітінням сади чи квітники. Щоб вони радували своїми фарбами та формами, необхідна правильна висадка у відкритий ґрунт та догляд. У цій статті садівники Florium розглянуть ключові аспекти, починаючи з вибору сорту айстр і закінчуючи рекомендаціями щодо догляду за цими прекрасними квітами.

Вибір сорту айстр

Айстри представлені в різноманітних видах і сортах, яких налічується понад 600. Вони бувають однорічними та багаторічними, від карликових розеткових (до 20-25 см у висоту) до гігантських чагарникових, коли кущі досягають півтора-двох метрів у висоту.

Суцвіття часто мають плоску дископодібну форму, у деяких сортів — форму напівсфери або сфери, а також є махрові сорти, у яких кошик квітки усіяний великою кількістю пелюсток різної довжини та іноді забарвлення. Пелюстки тонкі довгасті язичкові, у центрі суцвіття є яскрава жовта «серединка», представлена трубчастими квітками, в яких зав’язуються і дозрівають насіння.

Забарвлення пелюсток різноманітне — біла, рожева, червона, синя, фіолетова. Розміри суцвіття також різноманітні: від невеликих квіточок діаметром до 4 см до величезних бутонів діаметром більше 16 см.

Найпопулярніші види астр: карликова, альпійська, новобельгійська, чагарникова; сорти: Apollo, Early Blue, Alice Haslam, Jenny, Schneekissen та інші. Вибір айстр залежить від ваших уподобань та кліматичних умов. Вибрати відповідний сорт можна на сайті Florium.

Підготовка ґрунту для посадки айстр

Для успішної посадки айстр необхідно восени підготувати ґрунт. Вона повинна бути добре дренованою та родючою. Ділянку потрібно перекопати, додавши перегною у кількості 2 кг на квадратний метр землі. Навесні перед висадкою грядку необхідно знову перекопати, додавши добрива (калійна сіль – 15 г, суперфосфат – 20 г, сірчанокислий амоній – 15 г на квадратний метр грунту).

Підготовка розсади

Посів насіння для вирощування розсади починається на початку квітня. За тиждень до посадки необхідно проростити насіння, для чого його викладають на рясно зволожену тканину. Перед посівом краще потримати насіння у слабкому розчині марганцівки. Тканина з насінням поміщають у пластиковий контейнер або поліетиленовий пакет і ставлять у тепле місце.

Коли насіння пустить коріння, його можна переносити в грунт. Для вирощування розсади потрібно підготувати ящики чи горщики. У грунті роблять неглибокі борозни і туди висівають насіння, що проросло. Зверху сіянці присипають землею, рясно поливають, накривають прозорим поліетиленом або склом, ставлять у тепле місце з кімнатною температурою (близько 20°С).

Приблизно на 7-й день з’являться перші паростки. Коли у паростків розкриється четвертий лист, необхідно провести пікірування і переставити розсаду в прохолодне місце з температурою близько 15°С. Приблизно через тиждень після пікірування рослини потрібно підгодувати комплексними добривами. Робити це необхідно кожні сім днів до моменту висадки у ґрунт. Також необхідно адаптувати розсаду до погодних умов, щодня виносячи її на вулицю для загартовування.

Оптимальний період для посадки айстр

Час для посадки айстр — приблизно квітень-травень або кінець серпня-початок вересня. Краще висаджувати айстри у відкритий ґрунт навесні, коли мине загроза заморозків.

Правила посадки айстр у відкритий ґрунт

При посадці айстр важливо дотримуватися правил. Ділянка має бути добре освітлена сонцем. Глибина посадки має бути такою, щоб коріння розсади було повністю покрите ґрунтом.

Ямки повинні розташовуватися на певній відстані один від одного:

для невисоких рослин — 20-30 см;

для великих кущиків — 40 см і більше.

Такі відстані обумовлені будовою кореневої системи айстр: коріння ростуть не вглиб, а в сторони. На 3-й-4-й день після посадки ретельно полийте айстри.

Полив та вологість

Айстри люблять помірний полив і не переносять затоплення, тому вода повинна вільно стікати з ґрунту. Підтримуйте достатню вологість ґрунту, але уникайте перезволоження, яке може спричинити гниття коренів.

Рекомендації щодо догляду за кущиками

Догляд за рослинами включає регулярне видалення бур’янів, підживлення органічними і мінеральними добривами двічі на сезон (при появі бутонів і після початку цвітіння), а також обрізання зів’ялих квіток для стимуляції нового цвітіння. Також айстри потребують захисту від шкідників та хвороб.