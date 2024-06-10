Цими днями у нашому місті біля входу у парк ім. Т. Шевченка неподалік пам’ятника Степанові Бандері заквітла ще одна ландшафтна композиція – лавандова клумба.

Лавандові кущі тут були висаджені у 2022 році, і тепер радують око ніжними фіолетовими квітами та приємним ароматом. Невелике лавандове поле вже стало новою окрасою міста та приваблює як місцевих жителів, так і туристів.

Ця локація, окрім естетичної окраси, є також і чудовою фотозоною, де можна зробити неповторні світлини на фоні квітучої лаванди. Особливо популярним це місце стає під час заходу сонця, коли промені світла додають квітам ще більшої краси та магії.

Лавандове поле – це не лише приємний естетичний об’єкт для тернополян, але й цікавий природний куточок, де можна відпочити та насолодитися красою природи.

“Запрошуємо всіх охочих відвідати це місце та насолодитися красою квітучої лаванди у самому серці Тернополя”, – зазначають у міській раді.