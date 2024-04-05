Безліч сучасних онлайн-казино має ігри з вбудованими символами скатера. Їх інколи називають “розкидними” тому, що вони активують опцію безкоштовних обертів. Ці позначки не підкоряються загальним правилам формування комбінацій, але їх повинно бути, як мінімум три, щоб бонус запустився. А щоб спробувати отримати ці позначки на практиці, можна пошукати демо-слоти на VIPCasino, яке пропонує цілодобовий доступ до сертифікованих розваг.

Особливості іконок розкиду

Scatter є спеціальним малюнком, який має індивідуальні параметри, залежно від слота. Таким чином, він може надавати збільшені грошові винагороди або переводити гравців до безкоштовної сесії, яка включає різну кількість фріспінів. Цей символ має кілька відмінних рис:

Виграшний ланцюжок може зарахуватися у будь-яких позиціях поля;

Можливість заробити додаткові гроші без зайвих витрат;

Користь, навіть від однієї – двох позначок, яка вимірюється, наприклад фіксованим множником;

Додаткова комбінація скатерів має змогу надати ще більше “вільних” обертів.

Щоб з’ясувати, чи є скатер у конкретному слоті, достатньо подивитися інформаційну вкладку з табличкою виплат. Також, варто перевірити консоль у демонстраційному форматі. Це пов’язано з одним недоліком – бонусний символ є рідкісним явищем. Зокрема, частота його появи пов’язана з рівнем віддачі та волатильності консолі.

Фріспіни та можливість їх покупки

Зазвичай, сучасні віртуальні слоти надають безкоштовні обертання в обмін на певну кількість скатерів. Тобто, гравці мають змогу отримати фіксований раунд або окремі оберти згідно з кількістю скатерів. Вартість цих спінів відшкодовується ігровим закладом, але вони здійснюються за ставками, що були зроблені до початку функції. Окремо, в останніх розробках є додаткові покупки бонусів або можливість підвищити шанси на їх активацію. Наприклад, якщо гравець не має бажання чекати запуску фріспінів, він може сплатити необхідний коефіцієнт ставки в обмін на позачергову активацію. Щодо другої можливості, це може бути щось на кшталт ставки анте, яка збільшує ймовірність початку безкоштовних обертів.