Учні старшої школи у Тернопільській громаді навчатимуться наступного тижня дистанційно.

Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Початкова школа і дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.

Як зазначила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк, у навчальних закладах Тернополя хворих поменшало. Однак повністю епідемічна ситуація ще не стабілізувалася.

“Порівняно з минулим тижнем кількість хворих працівників шкіл і учнів зменшилася. Якщо тиждень тому у нас було 106 хворих педагогів, то на сьогодні їх є 70. Учнів було хворих 63, зараз 41. Але зважаючи на те, що ситуація в Тернополі і в Тернопільській області складна, дослухаючись до рекомендацій фахівців, ми пропонуємо на наступний тиждень з 12 квітня залишити без змін роботу дошкільних установ, щоб учні 1-4 класів вчилися очно, а середні і старші школярі продовжували навчання дистанційно”.

Дистанційне навчання діятиме у старшій школі Тернополя поки не стабілізується епідемічна ситуація.